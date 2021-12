Fotos: Así se vive una nueva edición de Once por Todos

Paraná Once por Todos suma una Alcancía Virtual para aportes solidarios

Desde temprano, la gente comenzó a llevar sus donaciones a los distintos puntos de recepción que hay en toda la ciudad. En plazas, clubes, supermercados, vecinales y Sala Mayo se reciben alimentos no perecederos, elementos de higiene y limpieza.Son muchas las manos solidarias que trabajan para clasificar las donaciones y luego entregarlas a los beneficiarios.Desde hace 17 años, Once Por Todos enlaza las necesidades, anhelos y sueños de la comunidad y las manos solidarias que hacen de este evento, una iniciativa cada vez más grande. La idea fue impulsada por Canal Once y con el paso de los años, la movida fue sumando adherentes y hoy, es la jornada solidaria más importante de Entre Ríos.Por la tarde, desde las 18, habrá espectáculos musicales para disfrutar en familia. Serán en la Plaza de las Colectividades. Los Totora, Monchito Merlo, Los Príncipes y la Banda de la Policía de Entre Ríos estarán en el escenario solidario, mientras que otros artistas aportarán su granito de arena desde los estudios de Elonce TV.- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada "- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía-Plaza Alemania, Basavilbaso 1999.-Club San Agustín, Selva de Montiel 899.-Club Sóftbol, Ernesto Izza 792.-Club Neuquén e Iglesia Santa Lucía, Sarobe 350.-Comisión Vecinal Barrio AATRA, Polideportivo-Comisión Vecinal Bajada Grande, Avda. Estrada 3600.-Club Social, San Martin 958.-Club Paraná, Ruperto Pérez 273.-Vecinal Jardines del Sur, calle Villa San Benito, entre Zapata y Kramer.-Club Mariano Moreno, Don bosco y Sácarp.-Club Oro Verde, Los Jacarandaes 54.-Club Atlético Talleres del Ministerio de Obras Públicas, Juan Ambrosetti 364.-Plaza Mártires de Malvinas, Liga de los Pueblos Libres y Banda Oriental.