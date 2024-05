Reclaman soluciones por filtraciones en el techo de la Feria de Salta y Nogoyá

La Feria de Salta y Nogoyá se ve afectada por filtraciones de agua sobre varios locales.dialogó con Ana, dueña de una dietética, quien dio precisiones al respecto. “Desde este domingo se empezó a llover la parte del frente del lado interior del negocio. Tengo una zona inhabilitada por la gran cantidad de agua que cae, perdí mercadería y se me están echando a perder los muebles”.La propietaria del puesto contó que “el lunes vinieron a arreglar tres goteras que vengo reclamando desde noviembre pasado, pero el inspector Paterno no responde a todos mis pedidos y nadie se hace cargo”.El agua ingresa por los techos, que no son nuevos, pese a las últimas modificaciones. “Cuando se hizo la obra pedimos que se levantarán cinco centímetros, nos dijeron que no estaba en presupuesto y ahora están las consecuencias”, relató la damnificada.La puestera trabaja hace 17 años en la feria y recordó otra situación similar tiempo atrás: “Estuve en un puesto adelante y también tenía goteras, que solucioné al poner una canaleta, que es lo que estoy diciendo ahora, pero hacen caso omiso”.El agua se filtra por la instalación eléctrica y la mayoría de los comercios tiene problemas, confirmó Ana, quien expresó: “Estoy perdiendo mi capital de trabajo, llevó años en este lugar, siguiendo el reglamento. Ahora reclamo y no tengo una respuesta”.Para cerrar, reveló que paga casi 180.000 pesos de alquiler y abona una factura de luz por 150.000 pesos. “Tengo un producto a 14.000 pesos que esta húmedo y ya no lo puedo vender. Me angustia porque es mi esfuerzo”, confesó.“Hubo una reunión con los feriantes, explique mi situación y pedí hacerme cargo del arreglo, pero me dijeron que no. La feria está en garantía, pero pasa el tiempo va a vencer”, finalizó. (Elonce)