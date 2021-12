Ayudar Hace Bien: alcancía virtual de Once por Todos recibe aportes solidarios

Paraná Las 12 sucursales de Farmacia Villegas se suman a Once por Todos

Hoy podés ayudar a hospitales y comedores con tu amorosa colaboración en nuestras alcancías solidarias. Sumate para ayudar a merenderos, comedores y hospitales. En esta edición Nº17, los beneficiarios serán la Cooperadora Hospital San Martín; el Voluntariado Santa Rita del Hospital San Roque; la Cooperadora del Hospital Pascual Palma; la Asociación Civil Arco Iris; la Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul; la ONG Suma de voluntades; el Voluntariado Social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada"; la Asociación Civil Lucerito de barrio Los Berros; y la Comunidad Parroquial Santa Lucía."Este año, se podrá donar alimentos no perecederos, pañales, productos de limpieza e higiene y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", comunicaron los organizadores de la movida solidaria. Es importante aclarar que este año, debido a la pandemia y por cuestiones de protocolo, NO se podrá recepcionar ropa ni calzado.Y para ayudarte a ayudar,Para sumar tu colaboración, debés ingresar a elonce.com y allí vas a encontrar un banner que te lleva a la Alcancía Virtual Solidaria . Se dispusieron tres opciones de montos a donar:Una vez que elegiste la suma que podés ofrecer, el link te lleva a PlusPago, un sitio seguro para servicios de pago, donde debés completar los datos del medio de pago, además de aceptar los términos y condiciones y política de privacidad. ¡Y así ya estas sumando tu granito de arena a la gran movida solidaria!También podres realizar transferencias por otro monto al CBU 3860001003000091429495 o con las palabras claves ONCE.POR.TODOS“La totalidad de lo recaudado será destinado a la compra de alimentos no perecederos, elementos de limpieza y pañales para niños y adultos.”, se remarcó desde la organización de Once por Todos.En la edición 2021 de Once por Todos los beneficiarios son:- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada "- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año, se podrá donar alimentos no perecederos, pañales, productos de limpieza e higiene y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron aEs importante aclarar que este año, debido a la pandemia y por cuestiones de protocolo, NO se podrá recepcionar ropa ni calzado.Este año, vuelven los shows musicales en vivo al escenario del Puerto Nuevo. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente en la Plaza de las Colectividades. Los Totora, Monchito Merlo, Los Príncipes y la Banda de la Policía de Entre Ríos estarán en el escenario solidario, mientras que otros artistas aportarán su granito de arena desde los estudios deEl 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año, Elonce TV realizará una transmisión especial en vivo, de 11 a 22 horas, con la llegada de las donaciones, músicos, artistas, notas e historias de personas que ofrecen su ayuda solidaria para quienes lo necesitan.La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.