Video: Once por Todos: las donaciones de instituciones y empresas llegan a la Sala Mayo

La gran máquina de la solidaridad de Once por Todos ya está en marcha e instituciones y empresas ya comenzaron a hacer llegar las donaciones a la Sala Mayo de Paraná, donde será el epicentro de Ayudar Hace Bien.Las cámaras deregistraron entidades deportivas, empresas e instituciones gubernamentales que realizaron su aporte solidario. Además, ya se hicieron presentes los colaboradores de la Jornada Solidaria y ayudan a organizar los elementos recibidos.Uno de los colaboradores, dijo que “empezamos a juntar las donaciones de varias escuelas, ya que mañana van a estar cerradas”. Además, agregó que “es muy satisfactorio lo que chicos y padres aportaron para Once por Todos” .“Notamos mucha necesidad, duele mucho ver a los chicos que sufren, pero gracias a la solidaridad de la comunidad reciben una ayuda”, cerró.Representantes del Club Quique de Paraná realizaron su aporte solidario a Once por Todos y este mediodía llevaron las donaciones a la Sala Mayo.Club Quique ha participado, año a año, de la jornada solidaria siendo punto de recepción de donaciones. En 2020, la pandemia impidió esa acción, pero estuvieron presentes concientizando sobre la situación y ayudando a cuidarse entre todos. Este año, volvieron a decir “Sí” a la solidaridad.Al respecto, una de las referentes de la institución deportiva, manifestó la alegría de colaborar. “Es un honor que el club ayude a la sociedad y a todos los que lo necesitan”.Cabe recordar que el club realizó una colecta interna de donaciones entre los socios y familias. “Todos los chicos trajeron alimentos y es una satisfacción muy grande”, dijo otra a de las referentes.Otra de las instituciones que acercó su aporte de alimentos no perecederos a Sala Mayo, fue el INADI, a través del Programa “Somos Orgullo”.“Ayudar hace muy bien y creemos que somos muches los que podemos dar una mano a quienes lo necesitan”, dijo una de las referentes.Además, agregó que la donación se organizó de manera colectiva con las distintas instituciones que trabajar a diario.“Tenemos un gran compromiso con los sectores más vulnerables y además hace mucho tiempo realizamos trabajos en comedores y merenderos”, valoró otra de las presentes.“Queremos ser parte de la construcción ciudadana y el empuje requiere la solidaridad”, culminó.La Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas suma sus manos solidarias y colabora con Once por Todos a través del aporte de alimentos y elementos de higiene.Este martes al mediodía, uno de los representantes del gremio acercó a Sala Mayo las donaciones.El secretario general, Alberto Osuna, manifestó que “es una alegría ayudar a los que más lo necesitan, somos un gremio activo y ayudamos siempre que podemos”.“Aportamos nuestro granito de arena a la inmensa marea solidaria”, sumó Osuna.La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) le dijo “sí” a la solidaridad y realizó su aporte a Once por Todos. La casa de altos estudios, a través de sus facultades juntó donaciones de pañales, alimentos no perecederos y elementos de higiene.“La solidaridad es uno de los valores que más se debe fomentar en la sociedad, es por ello que a nuestros alumnos les enseñamos la importancia de ayudar en la sociedad”, dijo el rector de UADER, Luciano Filipuzzi, a Elonce TV.Y agregó: “Los estudiantes deben aprender a dolerle a la sociedad algo de lo que se les dio, ya que estudiaron en una universidad gratuita y pública les aporto”, sumó el rector.Atento a las expectativas que genera una nueva edición de Once por Todos, la jornada solidaria que se desarrollará este miércoles en la Sala Mayo de la capital entrerriana, el meteorólogo Alejandro Gómez adelantó el pronóstico. Se esperan “buenas condiciones, con vientos del componente noreste que, seguramente, durante la tarde estarán intensificándose un poco”.- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada "- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año,y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron a Elonce.Este año, vuelven los shows musicales en vivo al escenario del Puerto Nuevo. Este año, vuelven los shows musicales en vivo al escenario del Puerto Nuevo. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente en la Plaza de las Colectividades.