Las 12 sucursales de Farmacia Villegas se suman a Once por Todos

Beneficiarios de Once por Todos

Qué se puede donar

¡Pero eso no es todo!

Transmisión

Más instituciones suman su granito de arena a la jornada solidaria de Once por Todos. De cara a la 17º edición, las 12 sucursales de Farmacia Villegas estarán a disposición de los paranaenses para la compra de los pañales e insumos de higiene personal que serán donados a los beneficiarios de la gran fiesta de la solidaridad.“Farmacia Villegas, a través de sus 12 sucursales, se suma de una manera práctica para ayudar a los paranaenses a que se sumen a la jornada solidaria”, indicó ala responsable de Relaciones Públicas de la firma, Delfina Velázquez, al mostrarse “contenta de volver a encontrarnos después de todo lo que ha pasado, aun respetando los protocolos de cuidado”.“Todos los paranaenses tienen una Villegas cerca de su casa”, aseguró la RRPP al confirmar que la empresa “se encargará de llevar los pañales e insumos de higiene personal al centro de recepción de donaciones.SUCURSAL VILLEGAS 1Dirección: Av. Don Bosco 1505, ParanáTeléfono: (0343) 424-6573SUCURSAL VILLEGAS 2Dirección: Blas Parera 785, ParanáTeléfono: (0343) 434-4663SUCURSAL VILLEGAS 3Dirección: Av. Pedro Zanni 1516, ParanáTeléfono: (0343) 436-4171SUCURSAL VILLEGAS 5Dirección: Almte Guillermo Brown 552, ParanáTeléfono: (0343) 434-3695SUCURSAL VILLEGAS 6Dirección: Avenida Jorge Newbery & Avenida Pedro ZanniTeléfono: (0343) 436-3828SUCURSAL LA BAXADADirección: Gral. Alvarado 2295, ParanáTeléfono: (0343) 435-1381SUCURSAL AMÉRICADirección: Av. de las Américas 1693, ParanáTeléfono: (0343) 431-4789SUCURSAL SALTADirección: Salta 543, ParanáTeléfono: (0343) 431-4266SUCURSAL DEL PUERTODirección: Av. Laurencena 116, ParanáTeléfono: (0343) 431-3946SUCURSAL ALAMEDADirección: Alameda de la Federación 166, ParanáTeléfono: (343) 432-4044SUCURSAL RAMÍREZDirección: Av. Francisco Ramírez 996, ParanáTeléfono: (343) 423-4662SUCURSAL CENTRALDirección: Bavio 1, ParanáEn la edición 2021 de Once por Todos los beneficiarios son:- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada "- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año, se podrá donar alimentos no perecederos, pañales, productos de limpieza e higiene y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron aEs importante aclarar que este año, debido a la pandemia y por cuestiones de protocolo, NO se podrá recepcionar ropa ni calzado.Este año, vuelven los shows musicales en vivo al escenario del Puerto Nuevo. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente en la Plaza de las Colectividades. Los Totora, Monchito Merlo, Los Príncipes y la Banda de la Policía de Entre Ríos estarán en el escenario solidario, mientras que otros artistas aportarán su granito de arena desde los estudios deEl 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año, Elonce TV realizará una transmisión especial en vivo, de 11 a 22 horas, con la llegada de las donaciones, músicos, artistas, notas e historias de personas que ofrecen su ayuda solidaria para quienes lo necesitan.La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.