Le robaron dos motos en menos de un año: “A la última no la terminé de pagar”

Una joven sufrió el robo de su moto de la puerta de su casa en Paraná. La damnificada informó aque hace un año ya le habían sustraído una moto en el mismo lugar en calle Santo Domínguez. En esta oportunidad, la moto robada fue una Motomel Blitz ,110, de color gris con detalles en azul.El último hecho ocurrió durante la tarde del miércoles. “”, expresó.

Acto seguido, la joven mencionó que tras el hecho radicó la denuncia en Comisaría Tercera, pero al momento no tuvo respuesta: “Siempre es la misma historia, haces la denuncia, me mandaron a buscar las cámaras de seguridad”, indicó.La damnificada contó que trabaja en un local comercial de la Peatonal San Martín y ocupa la moto para ir trasladarse todos los días: “Doy recompensa por la moto es mi herramienta de trabajo y todavía la estoy pagando”, precisó al borde del llanto., se burla de las cámaras y a uno le cuesta conseguir las cosas”, dijo al sostener que pidió las filmaciones de vecinos de la zona, pero en “ninguna se ve cuando me roban la moto”.