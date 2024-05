Dictaron preventiva para el principal acusado por el crimen del ex juez

Policiales Demoraron a un hombre en Paraná que estaría implicado en muerte del ex juez Cura

Foto: La comunidad se movilizó en reclamo de justicia para el ex juez Curá.-

El juez de Garantías y Transición de La Paz, Walter Carballo, dictó prisión preventiva efectiva por 45 días para el principal acusado por el asesinato del ex juez de Paz de Bovril, Roberto Curá, ocurrido el pasado 23 de abril en Bovril.Además, el magistrado dispuso liberar a uno de los primeros detenidos que tuvo la investigación, de apellido Díaz, por entender que no había pruebas en su contra. En tanto, uno de apellido Martínez seguirá bajo arresto hasta que se conozca una pericia clave.La causa está en manos del fiscal de La Paz, Facundo Barbosa, quien el 28 de abril ordenó tres allanamientos en la ciudad de La Paz, en los cuales se encontraron elementos relevantes para la investigación en el domicilio de Rosales.Sin embargo, Rosales no se encontraba en su residencia durante los allanamientos y se determinó que habría abandonado la localidad de Bovril con destino a Paraná el mismo día del crimen del ex juez Curá. Tras un seguimiento, se descubrió que había viajado a Rosario y luego a la provincia de Buenos Aires, antes de regresar a Paraná.Finalmente, se pudo establecer que se estaba ocultando en el complejo de la Toma Vieja, una zona costera al norte de la ciudad de Paraná, donde fue finalmente localizado y detenido por las autoridades pertinentes, publicó