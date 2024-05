Frigerio lanzó una reforma política con eje en la Boleta Única de Papel

El gobernador Rogelio Frigerio dio este martes el primer paso para la reforma política prometida en la campaña electoral, al encabezar por la tarde una reunión con representantes de todos los partidos políticos en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná (CPC).Al respecto,dialogó con Manuel Troncoso, ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, quien expresó: “Es la frutilla del postre en todo lo que venimos haciendo en materia de organización del Estado y trabajar sobre el divorcio que hay entre el pueblo, la ciudadanía y la política. Dos de las misiones que encabezó el gobernador en campaña y que estamos traduciendo en hecho políticos concretos son dos cuestiones, ordenar el Estado, donde los funcionarios no pueden cobrar más de dos sueldos, la reasignación de los vehículos, la no existencia de los fondos reservados y, en materia de reforma política, la ley de ética, de transparencia, de ficha limpia, la declaración jurada online. Creemos que no hay nada más importante que cambiar la forma de votar, necesitamos generar un sistema de votación claro, transparente y fácil”.“Ahora tenemos que ir hacia el camino de la Boleta Única de Papel donde es importante ir hacia ese camino, ya que las provincias que lo implementaron han mejorado su densidad democrática. Somos la única provincia de la Región Centro que no lo tiene y eso es importante con la consigna de democratizar la democracia y el sistema electoral. Estamos abriendo el debate para que todas las fuerzas vivas de una sociedad puedan participar”, acotó.Con respecto a la implementación de la nueva forma de votación, señaló: “Tenemos una mirada de que no somos fundacionales, no nos creemos iluminados. Trabajaremos sobre muchísimas ideas que se suscitaron, muchos de ellos, de nuestro bloque, pero también de otros partidos. No tenemos una mirada sesgada y creemos que este tema es demasiado importante para los intereses de los entrerrianos, como para dejarlo atado a bandería política. Tienen que ser trascendente a los partidos y por eso trajimos ese debate a la mesa. El fruto que tiene que dar este trabajo e intercambio es un proyecto político”.En tanto, Julián Maneiro, secretario de Asuntos Institucionales y Reforma Política, comentó: “Se pretende hacer una reforma integral que incluya el instrumento de votación. La Boleta Única de Papel es uno de los pasos fundamentales para incorporar otra tecnología en el futuro porque sabemos que los cambios tecnológicos están a la luz del día y cotidianamente, pero también cuestiones que tienen que ver con el financiamiento de las campañas electorales, la provisión de espacios publicitarios de carácter igualitario, fundamentalmente para los partidos más pequeños, considerar fundamentalmente en esta reforma a los vecinales y locales”.“El código electoral es del año 1934, donde tuvo diversos parches o pequeñas reformas puntuales, será encarado en una reforma integral, que le de previsibilidad, que garantice reglas claras, que posibilite un mejor control de parte de los ciudadanos, pero también de los actores que son los partidos políticos, es decir, debemos jerarquizar también los organismos electorales. Estamos entusiasmados, contentos con el resultado de esta convocatoria, ha sido un éxito, todos los partidos políticos del arco electoral presentes, los legisladores provinciales de todas las bancadas apoyando esta iniciativa”, dijo.En cuanto a la reforma, indicó: “Vamos a fijar una agenda de trabajo, pero los plazos tienen que desarrollarse en el transcurso del año, pero sin dejar de agotar los debates porque es necesario separar el debate de las reglas del juego, de la competencia del juego electoral que se vendrán en los próximos años”.“Solicitamos a todos los partidos políticos que presenten sus ideas, proyectos. Por supuesto que hay textos que deben tenerse en cuenta, sin lugar la del 2018 de la anterior gestión, donde conversamos informalmente con la doctora Romero, quien fue una de las figuras principales de ese proceso. Es un antecedente que debe tenerse en cuenta porque también apuntaba en la introducción de la Boleta Única de Papel, así que no nos vamos a atar a ninguna cuestión de bandería política, trataremos de mejorar los instrumentos para que funcione la democracia”, finalizó.