Realizarán la jornada "Un gol contra el hambre" en barrio Antártida Argentina

Fran Pérez, integrante de Patria Grande

Mariana Arce, de Club 1º de Mayo

Roberto Arellano, presidente de comisión vecinal de barrio Antártida Argentina

Román Giménez, integrante del Movimiento Ni Un Pibe Menos por la Droga

En Paraná se llevará a cabo la Jornada “Un gol contra el hambre”. Será el sábado 11 de mayo a las 14 en barrio Antártida Argentina., explicó aque “es un encuentro de fútbol y tiene también otras actividades de arte y culturales. Está dirigido a niños y adolescentes. Es para visibilizar la situación que están atravesando los vecinos y vecinas de barrios populares”.“Le pusimos un gol contra el hambre porque denunciamos que el hambre es un crimen y entendemos que esta jornada nos tiene que permitir mostrar que cada vez son más los vecinos que asisten a comedores y merenderos comunitarios y no existe una respuesta por parte del estado a esa problemática que cada vez más va creciendo”, agregó.Comentó que “el gobierno nacional no está dirigiendo partidas de alimentos. La ministra Petovello elige a las referentes y cocineras comunitarias como enemigas, las estigmatiza, las persigue. Queremos denunciar estas situaciones y mostrar que cuando esto pasa son los vecinos y las vecinas las que se organizan, las organizaciones sociales, las iglesias, las fundaciones. Sostenemos y garantizamos un plato de comida”., indicó que “se estarán recibiendo donaciones. Un grupo estará haciendo la merienda, la leche. Pedimos que cada chico se acerque con su tacita para recibir la leche. Todo ayuda”.“Necesitamos alimentos. Se viene el frío y también necesitamos ropa. Estamos pasando una situación bastante dura. Como mamá necesito que se preocupen por los niños. Hoy sufren muchos chicos que no pueden ir a la escuela porque no tienen calzado ni lo fundamental que es un alimento”, dijo., explicó que “vamos a recibir ropa, alimentos. Es para todas las edades, hay niños, gente mayor”.“La parte más importante que tenemos en el barrio es la canchita. Ahí los encontrás a los chicos entusiasmados con el fútbol. Esta jornada nos viene bien para reclamar, los chicos están pasando hambre y la gente grande también. Hay muchos chicos y chicas jugando al fútbol. Juegan martes, miércoles y viernes”, agregó., dijo que “la jornada está pensada desde la perspectiva de los jóvenes y los problemas que vienen sufriendo. Ponemos el eje en el hambre y las adicciones. Con el crecimiento del hambre y las necesidades lo que crece también es el consumo, que se pone como una salida pero que en realidad termina provocando graves problemas de salud y sociales. Tenemos un gran trabajo hace varios años, venimos haciendo atención y prevención”.“El deporte es central, la pelota une a los chicos. Se juntan y se puede empezar a hablar y trabajar estas cosas. El deporte sirve para exigir estas cosas. Hay que sumarse, el hambre crece, necesitamos presupuesto y medidas reales”, finalizó.