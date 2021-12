Once por Todos: "Carritos Solidarios", en el imparable camino de la solidaridad

EL LISTADO

La solidaridad se multiplica y la proximidad del 8 de diciembre se siente con más fuerza. El miércoles se realiza una nueva edición de Once por Todos y en muchos supermercados están instalados los carritos solidarios para que la gente haga su donación de alimentos no perecederos, pañales o elementos de higiene.En la edición 2021, supermercados e hipermercados solidarios se sumaron nuevamente a la jornada.que se sumaron a esta edición. De esa manera, los que quieran sumar su aporte, pueden adquirir elementos para colaborar y depositarlos en los mismos, para que la ayuda llegue a los que más lo necesitan.son algunos de los elementos que colman los Carritos Solidarios en distintos supermercados e hipermercados de Paraná.que genera Once por Todos. Hay nueve sucursales de esta cadena de supermercados que se suman. Cada carrito está señalizado con una bandera de Once por Todos, de color rojo.En la sucursal de Avenida de las Américas, casi Racedo, se encuentra el carrito cercano a las cajas de pago. Luego de que el cliente pasa por la caja y abona su compra, muy cercano a ese lugar está el carrito solidario en que uno debe depositar la donación.Hay promociones de 2x1 en alimentos no perecederos, 50 % de descuento en la segunda unidad de determinados productos, como por ejemplo de higiene, elementos que se están solicitando para esta jornada de Once por Todos. En todas las sucursales de Carrefour hay que buscar el carrito para colaborar.Lo mismo ocurre con: cada cliente puede aprovechar y abonar un producto para sumar a la jornada solidaria de Once por Todos.Por ejemplo, en La Peruana hay promociones de 2 x1 en productos de limpieza, entre otras varias posibilidades, para que no haya excusas y decir “Sí a la solidaridad”.indicó que “año a año nos sumamos a la jornada solidaria. Tenemos ya el compromiso social asumido y nos gratifica mucho ayudar al que menos tiene; la gente está respondiendo muy bien y este año está superando las expectativas”.Al “carrito solidario”, en Fontana, “lo tenemos señalizado en la puerta del súper en la entrada; los trabajadores están informados para comunicarle a la gente que llegue”, dijo.“Hay muchas ofertas, el que desee puede sumarse a colaborar”, afirmó Andrés.De la misma manera, aportó que el supermercado “está rodeado de una gran barriada; siempre colaboramos con merenderos y diferentes tipos de acciones sociales. Estamos siempre dispuestos a ayudar”.El miércoles 8 de diciembre abrirán las puertas de 8 a 13.- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada "- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año,y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron a Elonce.Este año,. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente a la Sala Mayo.“Queremos que todos se sumen a celebrar los 17 años de la jornada solidaria junto a grandes artistas, y un cierre con la presencia de Los Totora”, adelantaron.El 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año,realizará una tLa transmisión será por