Con bikini taparrabos, desafió: “Si dicen que soy bandida no les crea”

Siempre es temporada de microbikinis para Romina Malaspina. La ex columnista de TV, que ahora se dedica a su carrera como DJ e influencer, es una de las fanáticas número uno de los trajes de baño diminutos en todas sus versiones y su último estreno fue furor en Instagram.Siempre fiel a su estilo audaz y jugado, la it girl posó sobre una reposera con un modelo en color nude formado por un corpiño cuadrado con frunces, un diseño que cobró protagonismo durante el último verano, y una bombacha taparrabos que también tiene sectores fruncidos y tiras finas que se anudan en los laterales.Al cuidado de cada detalle, complementó el traje de baño con accesorios a juego que aportaron glamour: un pañuelo en la cabeza con estampado de arabescos en la gama del marrón, una camisa de gabardina beige, en el mismo tono que la bikini, y anteojos de sol marrones de formato cuadrado con lentes en degradé.Remató el estilismo con joyería dorada, desde collares de eslabones hasta pulseras con estrellas y lunas, y el pelo suelto bien lacio que se asomó por debajo del pañuelo y maquillaje en tonos neutros.“Si dicen que soy bandida no les crea’”, escribió como pie del posteo.