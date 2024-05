Abrupto cambio tiempo: el viento intenso del sur trajo sol con aire frío y seco

Foto: Ilustrativa Crédito: Archivo

Luego de varias semanas en las que la humedad fue la protagonista de esta situación ingresó una importante masa de aire frío y seco que trae características de tiempo estable, con poca nubosidad, poca humedad y bajas temperaturas



El cambio de condiciones es muy favorable no sólo para las zonas urbanas que padecieron esta situación durante varias semanas, sino también para la agricultura. En ésta época del año se cosechan los cultivos de verano, tanto el maíz como la soja, y con las condiciones que se observaron en las últimas semanas, el avance en los trabajos de cosecha fue muy pobre, deteriorando la calidad y el rendimiento de los diferentes cultivos.



La zona Pampeana “quedará expuesta al riesgo de heladas de variada intensidad, que se podrían registrar especialmente sobre la porción sur de la provincia de Buenos Aires, gran parte de La Pampa, pero que también se podrían extender hacia zonas de Córdoba, Santa Fe, incluso Entre Ríos y Uruguay”, advirtió el meteorólogo, Leonardo De Benedictis en Meteored.



Resaltó que “la entrada de aire frío potente no será aislada, ya que con el transcurso de toda la semana se podrán observar dos pulsos más, con sendos descensos térmicos, potenciando y extendiendo el riesgo de heladas a toda la franja central del país”.



En Entre Ríos se prevé que hoy las temperaturas máximas no superarán los 17 grados.



El viernes y el sábado las mínimas están previstas en unos ocho grados, mientras que por las tardes serían similares a las de hoy.



En tanto, el domingo y lunes podrían estar por debajo de esos registros.