Confirman la muerte del presidente de Irán tras hallar helicóptero donde viajaba

El presidente de Irán Ebrahim Raisi murió junto con los funcionarios de alto rango que lo acompañaban en el helicóptero que se estrelló el domingo por la mañana en la frontera con Azerbaiyán.Tras varias horas de búsqueda y un intenso operativo, pudieron establecer la ubicación de los restos del helicóptero en el que viajaba el presidente de Irán, Ebrahim Raisi quien tenía 63 años y había sido electo en 2021.Al acercarse al lugar del accidente por medio de drones, debido a las dificultades climáticas y del terreno donde cayó el helicóptero,. Además, fueron quienes confirmaron que no se habían detectado signos de vida por lo que se preveía que no había sobrevivientes, según confirmó Reuters y medios de comunicación estatales de Irán.A última hora del domingo, el Ejército iraní había informado que habían conseguido localizar la posición “exacta” donde se estrelló el helicóptero en el que viajaba el mandatario iraní. Varios equipos de rescate se desplegaron por la zona para dar con su paradero, pero tuvieron complicaciones debido al mal estado del clima.Aunque todavía no hubo una confirmación por parte del Estado iraní, hubo trascendidos que señalaron que el mandatario y los demás tripulantes habrían agonizado más de 10 horas antes de morir.Según informaron medios locales durante el domingo, la aeronave cayó en la zona del bosque de Dizmar, cerca de la ciudad Varzaghan. En el helicóptero viajaban el jefe del Estado de Irán, Ebrahim Raisi, junto al canciller, Hossein Amirabdollahian, y el gobernador de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, Malik Rahmati, entre otros funcionarios. A bordo también se encontraba el ayatolá Ali Al-Hashemi, Imam de la Mezquita de Tabriz y el oficial Sardar Seyid Mehdi Musavi.