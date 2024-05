Tras dichos de Milei, España podría retirar a su embajadora en Argentina

Política España exige disculpas públicas a Milei por sus dichos contra el presidente

En medio de la gira presidencial, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, consideró este domingo que "Javier Milei ha llevado las relaciones entre Argentina y España a su momento más grave". El funcionario español salió al cruce con un comunicado oficial luego de las declaraciones del Presidente contra su par ibérico, Pedro Sánchez.Albares ofreció una breve conferencia de prensa en la que dio a conocer el comunicado oficial del Palacio de la Moncloa, tras los dichos de Milei, quien habló hoy en el evento Viva 24 organizado por el partido de ultraderecha Vox. El Presidente mantuvo un eufórico encuentro con el líder del espacio, Santiago Abascal.“Las palabras pronunciadas hoy por Javier Milei en Madrid sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica”, aseguró el ministro de Asuntos Exteriores español. En su presentación, consideró que el discurso del mandatario argentino es “un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones”.“No tienen precedentes en la historia de las relaciones entre dos países, dos pueblos unidos por lazos de hermandad”, añadió. Albares contestaba así a las declaraciones de Javier Milei, expresadas durante el acto Europa Viva 24, organizado por el partido de ultraderecha Vox en el Palacio de Vistalegre durante el fin de semana.Durante la clausura, Milei acusó de “corrupta” a la mujer del presidente español Pedro Sánchez, en relación a la investigación judicial contra Begoña Gómez por supuesto tráfico de influencias.“Qué calaña de gente atornillada al poder. Aun cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo”, manifestó Milei en su discurso esta mañana, donde calificó al socialismo como “maldito y cancerígeno”.“El socialismo, siempre que se ha intentado, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero, ha sido un fracaso en lo económico, ha sido un fracaso en lo social, un fracaso en lo cultural. Impuesto sobre pilas y pilas de cadáveres”, ha añadido en su discurso. “La justicia social siempre es injusta porque implica un robo”.Según el ministro Albares, Milei ha sido “recibido de buena fe para participar en un acto político de la extrema derecha” y “a esta hospitalidad ha respondido con un ataque frontal a nuestra democracia”.El ministro de Asuntos Exteriores de España recordó durante el comunicado de esta tarde la base de los principios de respeto mutuo y no injerencia en asuntos internos, que consideró que el mandatario argentino se ha saltado. “Rompe con todos los usos diplomáticos y las más elementales reglas de la convivencia entre países”, puntualizó.Las palabras del argentino habrían llevado “las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave hasta el momento”, según el ministro.Por ello, ha llamado “sine die” a consultas a la embajadora española en Argentina y ha exigido que el mandatario se disculpe de forma pública. “En caso de no producirse, tomaremos las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía”.El ministro ha asegurado que cuenta con el apoyo de una “amplia mayoría” de los parlamentarios españoles, a excepción de los de PP y Vox, que todavía no se han pronunciado. A su vez, ha mantenido una conversación con el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien ha considerado que “un ataque de este calibre a un Estado miembro es un ataque a la Unión Europea”, según Albares. Se espera que Borrell se pronuncie a este respecto próximamente.