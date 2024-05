España exige disculpas públicas a Milei por sus dichos contra el presidente

#Canal24Horas | José Manuel Albares: "Acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires [...]España exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y dignidad" pic.twitter.com/gECvkspSW4 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 19, 2024

“Inaceptables” palabras de Milei, según el PSOE

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, exigió al presidente argentino, Javier Milei, que emita unas “disculpas públicas” tras su discurso de este domingo en Madrid. “Las palabras pronunciadas hoy por Javier Milei en Madrid sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica”, aseguró Albares, quien considera el discurso del argentino como “un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones”.“No tienen precedentes en la historia de las relaciones entre dos países, dos pueblos unidos por lazos de hermandad”, dijo.Albares contestaba así a las declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, expresadas durante el acto Europa Viva 24, organizado por el partido de ultraderecha Vox en el Palacio de Vistalegre durante el fin de semana. Durante la clausura, Milei acusó de “corrupta” a la mujer de Pedro Sánchez, en relación a la investigación judicial contra Begoña Gómez por supuesto tráfico de influencias.“Qué calaña de gente atornillada al poder. Aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo”, declaró el mandatario argentino, quien calificó al socialismo como “maldito y cancerígeno”. “El socialismo, siempre que se ha intentado, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero, ha sido un fracaso en lo económico, ha sido un fracaso en lo social, un fracaso en lo cultural. Impuesto sobre pilas y pilas de cadáveres”, añadió en su discurso. “La justicia social siempre es injusta porque implica un robo”, remarcó.Según el ministro español, Milei ha sido “recibido de buena fe para participar en un acto político de la extrema derecha” y “a esta hospitalidad ha respondido con un ataque frontal a nuestra democracia”. Albares ha recordado los principios de respeto mutuo y no injerencia en asuntos internos, que considera que el mandatario argentino se ha saltado. “Rompe con todos los usos diplomáticos y las más elementales reglas de la convivencia entre países”, aseveró.Las palabras del argentino habrían llevado “las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave hasta el momento”, según el ministro. Por ello, ha llamado “sine die” a consultas a la embajadora española en Argentina y ha exigido que el mandatario se disculpe de forma pública. “En caso de no producirse, tomaremos las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía”.El ministro aseguró que cuenta con el apoyo de una “amplia mayoría” de los parlamentarios españoles, a excepción de los de PP y Vox, que todavía no se han pronunciado. A su vez, ha mantenido una conversación con el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien ha considerado que “un ataque de este calibre a un Estado miembro es un ataque a la Unión Europea”, según Albares.“La libertad política, la prosperidad, la cohesión social basada en la redistribución fiscal y el respeto en el debate público son pilares de la UE. Los ataques contra familiares de líderes políticos no tienen cabida en nuestra cultura: los condenamos y rechazamos, especialmente cuando provienen de socios”, expresó Borrell en sus redes sociales.Se trata del segundo choque diplomático entre España y Argentina en el último mes, después de las polémicas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente. El socialista, durante una intervención en un acto de la Universidad de Salamanca, acusó a Javier Milei de “ingerir sustancias”. Puente reconoció posteriormente como un “error” sus palabras y el Gobierno argentino dio por superado el incidente el 6 de mayo.Desde el PSOE, han señalado en un comunicado la “gravedad” de las palabras del argentino, que deberían provocar “una reacción inmediata de todos los partidos políticos”. “El discurso de odio de la internacional ultra no puede quedar impune”, han sentenciado.En redes sociales, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también calificaba de “inaceptables” las palabras de Milei. “Frente al odio y los insultos de la derecha populista, el Gobierno se mantendrá firme en sus convicciones y no tolerará estas injurias”, ha añadido. Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que “el insulto del ultraderechista Milei es contra el gobierno y contra España. Es incomprensible que los empresarios estén más centrados en sacarse fotos con ellos que en subir salarios y avanzar en derechos sociales”.Desde el Partido Popular han asegurado que su labor “es hacer oposición al presidente de España, no al de Argentina”. “El ministro de Exteriores, que no nos llamó para informarnos de la posición en el Sáhara, Ucrania, Israel o Gibraltar, llama hoy para que el PP defienda a Pedro Sánchez de unas declaraciones del presidente argentino al que el Gobierno acusó de drogarse”, han recordado fuentes del PP a Europa Press. Los populares han explicado que hacen política “en el marco de la moderación y el respeto”. “No participamos de la hipérbole discursiva que pretenden incluir unos y otros”, ha subrayado el PP. “Nuestra labor es hacer oposición al presidente de España, no al de Argentina”, concluye el PP. (Fuente: Infobae)