Sin transporte ni clases, se realiza el paro general: los servicios afectados

La Confederación General del Trabajo (CGT) realiza un paro nacional que afecta a los servicios de transporte, educación, salud, comercio y bancos en todo el país. Se trata de la segunda medida de fuerza en cinco meses de gobierno del presidente Javier Milei.El transporte público de pasajeros de corta, media y larga distancia no funcionará por 24 horas.. Los servicios estarán paralizados desde las 0 del jueves hasta las 24.No habrá vuelos de cabotaje ni internacionales durante 24 horas. Los 12 gremios que integran el rompecabezas aeronáutico se sumaron a la protesta ante el rechazo a la posible privatización de Aerolíneas Argentinas y la política de “cielos abiertos” que dispuso el Gobierno para facilitar la actividad en el país de empresas aerocomerciales low-cost.Los controladores aéreos estarán obligados a trabajar porque son considerados servicio esencial. Por convenio, el personal a cargo de controlar la navegación aérea no puede paralizar por completo su actividad. Siempre debe funcionar como mínimo al 45 por ciento. De todos modos, el servicio aeronáutico es muy particular porque basta con que adhiera un gremio para paralizar por completo la actividad.La Asociación Bancaria, el gremio que reúne a los empleados bancarios, adhiere a la medida de fuerza. Por lo tanto, no habrá atención en las entidades públicas y privadas de todo el país.El normal funcionamiento de los establecimientos será alterado, principalmente, por la falta de transporte. Los cuatro gremios docentes Agmer, AMET, UDA y Sadop se adhieren a la medida. Tampoco habrá clases en las universidades públicas.En lo relativo al comercio, el sindicato mercantil informó que se sumará a la protesta y podría afectar principalmente a las grandes cadenas de supermercados, que ya advirtieron que se creará un comité de crisis con personal jerarquizado y mandos medios en caso de una masiva ausencia del personalSi bien el Sindicato de Empleados de Comercio se pliega al paro nacional, en los comercios de cercanía o negocios minoristas se espera una atención parcial. Algunos dueños procurarán abrir las puertas de sus locales.El sindicato del sector acordó recientemente un aumento salarial del 16% mensual y resolvió no adherir al paro de la CGT, por lo que se espera que las farmacias brinden atención normalmente si es que no se ven afectadas por la falta de transporte.El gremio adhiere al paro, aunque con reparos. Se espera una respuesta dispar por parte de los encargados de abrir los locales gastronómicos.No habrá reparto de correo postal de las empresas privadas ni de la estatal Correo Argentino.Si bien adhieren a la protesta los dos gremios estatales, UPCN y ATE, podría haber actividad parcial en algunas dependencias nacionales ante la amenaza del Gobierno de descontar del salario el día de huelga. En Entre Ríos solo van a funcionar las guardias mínimas en los hospitales.Al tratarse de una actividad esencial, habrá atención parcial, con menos personal del habitual, con guardias mínimas para consultas espontáneas y urgencias.Quedarán interrumpidas las actividades en los puertos, por lo que estará afectado el comercio exterior. Adhieren los 19 gremios del sector, entre ellos, la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines, dos organizaciones con fuerte presencia en lo relativo al comercio exterior.No funcionará el reparto de mercadería, diarios y revistas. Tampoco el transporte de caudales ni el suministro de combustible. Son todas ramas que controla el gremio de los camioneros, que encabezan Hugo y Pablo Moyano.FAECYS (Comercio)UOCRA (Construcción)UPCN y ATE (Estatales)FTIA (Alimentación)FATSA (Sanidad)UOM (Metalúrgicos)UTHGRA (Hoteles y gastronómicos)UATRE (Rurales)SMATA (Mecánicos)Luz y Fuerza (Energía)FNTC (Camioneros)UTA (Transporte colectivo urbano)La Bancaria