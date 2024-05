Política

Miércoles 8 de Mayo de 2024

Provincia no descontará el día a los trabajadores que se adhieran al paro

El ministro de Gobierno y Trabajo confirmó a Elonce que “si bien no podemos predicar el no trabajo, no se descontará el día a quienes se adhieran al paro convocado por la CGT”. Además, hizo referencia a los salarios y paritarias.