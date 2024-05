El Gobierno adelantó que no extenderá el programa de Vouchers Educativos

Política Escuelas privadas solicitan ampliación del programa de vouchers educativos

Las entidades que representan a los colegios privados solicitaron al Gobierno que amplíe el alcance del programa de Vouchers Educativos a todos los establecimientos que no sean de gestión pública. Sin embargo, desde el Ministerio de Capital Humano adelantaron que no extenderá la medida.“Consideramos que ya se han establecido las bases para determinar el grado de ejecución del presupuesto asignado, por lo que es el momento adecuado para reconsiderar la extensión del programa”, expresaron la Junta Nacional de Educación Privada (JUNEP) y la Asociación de Institutos Privados de Buenos Aires (AIEPBA) en la nota que enviaron a la Secretaría de Educación.Actualmente, la medida abarca solo a las escuelas privadas que reciben un aporte estatal del 75% al 100% y que la cuota mensual no supere los $54.396, por lo que desde el ámbito educativo privado buscan que ese requisito se elimine para que puedan aplicar todos los estudiantes que lo necesiten.Los beneficiarios reciben el 50% del valor del arancel de jornada simple, sin incluir actividades extraprogramáticas, en función de la cuota base de marzo de 2024 para los meses de mayo, junio y julio, con un tope de $27.198 por hijo. A su vez, únicamente pueden acceder al beneficio económico las familias cuyos ingresos no superen los 7 salarios mínimos.De todas formas, destacaron: “Valoramos la iniciativa del Gobierno nacional que respalda a un sector de la sociedad que se esfuerza por mantener a sus hijos en el sistema educativo privado, contribuyendo indirectamente a las instituciones de gestión privada que representan cerca del 30% del alumnado argentino”.En esa línea, agregó que la normativa “fue elaborada bajo criterios federales, inclusivos y democráticos, no existiendo límite ni cupo de estudiantes, ni número de familias, ni cantidad de escuelas por provincias”.De acuerdo a cifras oficiales, hasta el 15 de abril se habían inscripto 703.920 estudiantes a nivel nacional, de los cuales 325.227 están en la provincia de Buenos Aires y 30.771 en la Ciudad de Buenos Aires.