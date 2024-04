Cómo se extendió la protesta contra la guerra en Gaza en universidades de EE.UU

Detenciones masivas

Las protestas en las que se pide a las universidades que boicoteen a las empresas e individuos que tengan vínculos con Israel en medio de la guerra en curso en la Franja de Gaza se han extendido por los campus universitarios de todo Estados Unidos.Las tensiones han aumentado en las universidades a raíz del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre en el que fueron asesinadas unas 1.200 personas y unas 250 fueron secuestradas, según las autoridades israelíes.La Universidad de Columbia, en Nueva York, fue la primera donde se registraron acampadas y protestas, pero desde entonces estallaron en otras partes del país.En los campus de Los Ángeles, California y de Atlanta (en el estado de Georgia), se arrestó a estudiantes por protestar.También en campus de Austin, en Texas, cuyo gobernador ordenó a la policía estatal arrestar a los manifestantes.Si bien hay protestas en curso en más de una veintena de campus, hay universidades donde el fenómeno es mayor.La Universidad de Columbia fue la primera donde se formó una acampada pro palestina importante en su campus. También una de las primeras en ser acusadas de antisemitismo.La semana pasada fueron arrestados más de 100 manifestantes después de que la rectora de esa casa de estudios, Nemat Shafik, pidiera a la policía que despejara el lugar de la protesta.Su petición se produjo tras dar testimonio en el Congreso sobre la respuesta de la universidad al presunto antisemitismo en el campus.Pero las detenciones masivas, lejos de calmar los ánimos, han galvanizado el movimiento, según cuentan los manifestantes que permanecieron en el lugar una semana después.La representante demócrata Ilhan Omar, cuya hija fue arrestada en Columbia, dijo el jueves a BBC News que el movimiento comenzó con unos pocos estudiantes, pero se extendió rápidamente debido a los arrestos masivos."Este es un movimiento que comenzó con sólo 70 estudiantes. Y como la Universidad de Columbia decidió tomar medidas enérgicas contra ellos y violar su Primera Enmienda, esto se ha extendido a nivel nacional e internacional", dijo a BBC News.En el caso de la Universidad de Emory, en Atlanta (estado Georgia), hubo decenas de manifestantes que, sin estar afiliados a ese centro, se instalaron en tiendas de campaña en el campus el jueves por la mañana temprano, según dijo el centro en un comunicado.Según el centro, al grupo de intrusos se le unieron posteriormente miembros de la comunidad universitaria.Cuando los manifestantes se negaron a dispersarse, el departamento de policía de Emory “detuvo a varias decenas de personas”, aunque en el comunicado no se aclara cuántas personas fueron exactamente ni qué cargos podrían enfrentar.En la Universidad del Sur de California se decidió cancelar el discurso de graduación que cada año da el mejor estudiante y, acto seguido, se canceló la ceremonia de graduación principal prevista para el 10 de mayo. Se esperaba que la ceremonia atrajera al campus a unas 65.000 personas.Todo esto provocó una gran indignación en el campus.La mejor estudiante, elegida por sus altas calificaciones y su participación en la vida universitaria, publicó un enlace a un sitio web que criticaba a Israel, lo que dio lugar a acusaciones de antisemitismo.Por su lado, la universidad dijo que la cancelación tanto del discurso como del evento se debió a amenazas no especificadas a la seguridad del campus y no condenó la publicación del estudiante.La decisión enfureció tanto a los manifestantes, tanto a favor como en contra de Israel.Los propalestinos pidieron a la mejor estudiante, que es musulmana, que pronunciara su discurso.Los estudiantes proisraelíes pidieron a la escuela que condenara sus publicaciones.El miércoles, el centro llamó a la policía de Los Ángeles y arrestó a 93 personas.En la Universidad George Washington, en Washington DC, se empezaron a instalar acampadas de protesta el jueves.El campus, en el noroeste de la ciudad, es normalmente tranquilo, pero ahora hay al menos 20 tiendas de campaña.La puesta del campamento se produjo mientras cientos de estudiantes y profesores realizaban una marcha desde la Universidad de Georgetown hasta la Universidad George Washington.En la cercana American University, un grupo de estudiantes instaló un campamento de protesta frente a la oficina del rector de ese centro de estudios.En este caso, no hay aún personas arrestadas.No así en la Universidad de Texas en Austin, donde la policía dijo que arrestó a 57 personas el miércoles en la noche. De hecho, se vio a agentes del departamento de Seguridad Pública de Texas ataviados con equipos antidisturbios y en moto para hacer retroceder a los manifestantes.El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, que llamó a la policía, publicó en X que las protestas son antisemitas y pidió la expulsión de los estudiantes que protestaban.Los demócratas del estado lo acusaron de utilizar las detenciones masivas como “reclamo electoral”.La Guardia Nacional estatal emitió un comunicado donde negaba que hubiera sido movilizada para hacer arrestos en el campus."Si bien la Guardia Nacional de Texas estaba consciente y preparada para responder a las protestas ayer, no se envió a ningún soldado al campus durante el evento", dijo el Departamento Militar de Texas en un comunicado.Añadió que la fuerza está preparada para "responder si se le solicita".El lunes, la policía arrestó a 120 personas que levantaron un campamento improvisado en el campus de la Universidad de Nueva York, que está en el centro de Manhattan.A todos los arrestados, salvo cuatro, se les acusa de allanamiento de morada.En la Universidad de Harvard, que se encuentra en el estado de Massachusetts, también se agrupó gente para acampar a partir del miércoles, después de que la administración de la universidad suspendiera al grupo estudiantil del Comité de Solidaridad Palestina de Pregrado de Harvard.El presidente de Harvard no ha descartado pedir a la policía que intervenga, aunque aún no se han hecho arrestos.Aunque estos son los principales lugares donde hay protestas, al menos en otra veintena de centros, incluso en algunas escuelas secundarias de Estados Unidos, hay manifestaciones.Por ejemplo, en Boston, 108 personas fueron arrestadas en el Emerson College el jueves por la mañana temprano, lo que llevó a esa universidad a cancelar clases. Cuatro policías resultaron heridos durante la protesta.En Connecticut, continúan las protestas en la Universidad de Yale, incluso después de que 48 personas fueran arrestadas el miércoles. Todos menos cuatro de los arrestados eran estudiantes de Yale.El martes, los estudiantes de secundaria del área de Seattle abandonaron sus clases en protesta contra la guerra. Las autoridades escolares de Nueva Jersey advirtieron severamente a los estudiantes de secundaria de que no participen en el paro que había previsto para el viernes. Fuente: (BBCMundo)