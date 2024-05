UPCN cuestionó “la falta de respuestas” en la paritaria sectorial de Salud

La secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, criticó que los paritarios en representación del ministerio provincial de Salud no llevaran soluciones a los puntos planteados en la audiencia anterior, realizada hace casi un mes. "Habíamos aceptado una agenda de temas, pero en tanto traigan respuestas concretas. Eso hoy no ocurrió", expresó.



"Las paritarias sectoriales nos tienen que dar, por lo menos, soluciones respecto a las condiciones laborales", subrayó la dirigente gremial y dejó asentado que la postura de UPCN "es que nos den urgentes respuesta a todos los puntos pendientes y a cuatro puntos más en los que coincidamos con el otro sindicato".



"Hoy trajeron una sola solución", lamentó Domínguez y solicitó que, de no haber resoluciones para el resto de los pedidos, se explicite en acta que no se arribó a un acuerdo y se habiliten otros canales de reclamo.



"Si este es el método del diálogo, estamos equivocados. No queremos creer que nos están tomando el pelo", señaló en referencia al curso de la segunda audiencia de la Paritaria Sectorial de Salud, desarrollada este martes.



"Si a la paritaria vamos a venir a perder el tiempo, no venimos más", sostuvo y advirtió que si este ámbito "no da resultados, se debilita". Por ese motivo, propuso que se establezca una nueva mecánica de trabajo que permita avanzar en soluciones.



Y subrayó: "Si el Ministerio de Salud cree que no hay conflicto en el sector está muy equivocado. Los trabajadores están muy mal en este país", aseveró.





Sin respuestas



Un punto cuya solución quedó pendiente se relaciona con la problemática del transporte público, que se ve afectado en forma periódica. La propuesta del sindicato es que se otorgue cierta flexibilidad horaria a los trabajadores, o bien se disponga un vehículo específico para transportarlos.



Otro tema es que se revea el sistema de suplencias para los reemplazos de trabajadores con estabilidad y suplentes extraordinarios.



Tampoco hubo respuesta en relación a los 56.500 francos que se adeudan al sector Enfermería, los que el Sindicato exigió se paguen tal como se comprometió el Ministro de Salud, Guillermo Grieve.



Además, en la primera audiencia se pidió rediscutir el escalafón de agentes sanitarios, sobre el cual tampoco hubo avances.



El único tema para el que Salud llevó una respuesta es el pago del segundo tramo de recategorizaciones establecido en la Ley de Enfermería.





Otros cuestionamientos



La secretaria adjunta de UPCN preguntó, además, "qué pasa con el Plan Entrerriano de Salud, que nos enteramos por la prensa que, a través de diversos proyectos de ley, se van a introducir cuestiones que van a modificar la situación de los trabajadores".



También hizo mención a una información que da cuenta de una posible irregularidad que recaería sobre el ministro Guillermo Grieve, quien, además de ejercer la función pública, aparentemente, dirige un instituto de salud privado que sería prestador del Estado entrerriano. "Que el Ministerio explique esta situación", expresó Domínguez.



Asimismo reclamó que se permita "ejercer la libertad sindical para trabajar en los hospitales y centros de salud", a raíz de una denuncia policial contra una representante de UPCN por proteger a un compañero en el marco de una reunión de comisión de suplentes.



La paritaria pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles 29 de mayo a las 13.