Cuatro autos protagonizaron fuerte choque en cadena: un niño fue hospitalizado

Cuatro autos chocaron en cadena sobre avenida Ramírez y su intersección con calle Urdinarrain. El hecho, que ocurrió este mediodía, involucró a cuatro años y dejó un niño herido e importantes daños materiales.En el siniestro estuvieron involucrados un automóvil Renault Clio, un Toyota Corolla (que funciona como taxi), un Honda Fit y un Nissan Tida, que circulaban por avenida Ramírez en sentido norte- sur.

Según se pudo establecer, el siniestro ocurrió cuando el Clio frenó repentinamente -aparentemente por el cambio a rojo del semáforo- y el Corolla que venía detrás logró advertir la maniobra y también llegó a detenerse. En tanto los otros dos autos (el Fit y el Tida) que venían atrás no tuvieron tiempo a frenar y provocaron el choque.A raíz del fuerte impacto, un menor –que se trasladaba en uno de los autos que quedaron en el medio del choque- sufrió un fuerte golpe y debió ser hospitalizado. Los daños en los rodados fueron bastantes severos: se registraron abollones en baúles, capots y hasta se activaron los airbags en uno de los automóviles.Elonce dialogó con uno de los conductores quien mencionó que “gracias a Dios no ocurrió nada grave, fue una situación fortuita, no llegue a abrirme de carril, pero no pasó a mayores”.Sobre el choque múltiples precisó que “son daños materiales y debemos esperar que sucederá con los seguros”.Personal de Bomberos intervino en el hecho y declararon que pese a que el tránsito se vio restringido y hay cuatro rodados involucrados en el choque “el escenario fue leve”.