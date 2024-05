Preocupación en LT 14: “Los medios públicos no están llenos de ñoquis”

Lo que ocurre en Radio Nacional LT 14

“Los medios públicos no están llenos de ñoquis”

Paro y movilización al Senado

El Gobierno de Javier Milei, a través de un comunicado, informó que decidió la disposición causó, en Paraná, quienes apuntaron contra la ley Bases e instaron a los sindicatos a un paro general y la concurrencia al Senado para el día en que se trate el proyecto. La locutora Claudia Martínez, quien hace 33 años presta servicio como movilera en LT 14, dijo: "Ya me estoy por ir, eso no significa que no tenga preocupación por la fuente de trabajo del resto de mis compañeros". Tras el comunicado que el Gobierno nacional envió anoche y dirigido a todas las gerencias de radios nacionales, Martínez sostuvo que argumento esgrimido para "pausar" los contenidos en los sitios web de medios públicos era "la posibilidad de reconstruir, ordenar contenidos y demás". Pero para la comunicadora, y aclaró que, hasta el momento, no fueron notificados sobre despidos o cesantías. Martín Paniagua, otro de los empleados en LT 14, dio cuenta de la "La falta de nombramiento de un director dificulta el desenvolvimiento y no hay un interlocutor con quien sacarnos las dudas que correspondan", apuntó y remarcó: "El interventor dice que la decisión es de continuar, pero que se harán ajustes en lo vinculado a cuestiones salariales y gastos de mantenimiento y funcionamientos", comentó Paniagua. "Los redactores están chequeando la información, bajan los audios que deben ser colgados en una red interna para que los compañeros los puedan pasar en los informativos de cada hora. Es un trabajo que se sigue haciendo, pero no tenemos web dónde publicarlos y tampoco hay imágenes porque las redes sociales también están sin trabajar", expuso Martínez. "Los medios públicos no están llenos de ñoquis, sino que está repleto de trabajadores que dan lo mejor para que la comunicación llegue a todos los lugares", sentenció Paniagua y argumentó: "Cuando se trata a los medios públicos desde una cuestión ideológica, es por una cuestión de los gobiernos que deciden la línea periodística, porque no somos los trabajadores los que deciden lo que se dice". Martínez, por su parte, resaltó que en LT 14 se desempeñan licenciados y técnicos en Comunicación, especializados en redes sociales, profesionales que hace más de 15 o 20 años. "A LT 14 la escuchan desde Ushuaia a La Quiaca, tenemos oyentes que son militares y están en Antártida, además de amigos y compañeros que nos escuchan desde el exterior; hay quienes nos escuchan desde el interior de un tractor y del interior de la provincia. Esa es la complicación, porque la radio llega a todos lados", argumentó. El LT 14 prestan servicio 60 empleados, quienes se desempeñan en los estudios de AM y FM, la planta transmisora, la web, y la redacción de la web y medios sociales.