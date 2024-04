El Gobierno pospuso el aumento del Impuesto a los Combustibles

El Poder Ejecutivo Nacional anunció que publicará un Decreto en el Boletín Oficial, a través del cual se postergará la fecha en la que tendrá efecto la suba al Impuesto a los Combustibles. Por lo tanto, durante mayo no habrá una actualización en el precio del litro de nafta y gasoil.



"El Gobierno Nacional definió diferir la actualización correspondiente al cuarto trimestre de 2023 de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, al 1° de junio de 2024", se informó oficialmente.



Cabe recordar que el aumento en las naftas y el gasoil iba a producirse en el marco del traslado habitual que realizan las petroleras cuando se aplica el impuesto a los combustibles.



Con respecto al impacto en los precios, desde el Ministerio de Economía informaron: "La medida implica que no habrá incremento alguno por dicho concepto en el mes de mayo". Esto implica que las petroleras podrían decidir un incremento en los combustibles, pero no por la aplicación del impuesto, que era elevado porque tenía en cuenta la inflación del último trimestre del 2023.



"De esta manera, la medida garantiza previsibilidad al sector y establece que no habrá incremento alguno, por dichos conceptos, en el mes de mayo", señalaron desde el gobierno.