Reclaman “limpieza y seguridad” para terrenos baldíos del ex hipódromo de Paraná

Vecinos de calle Maciá reclamaron, a través de, por tareas de limpieza y condiciones de seguridad en los terrenos baldíos del ex hipódromo de Paraná. “Los vecinos queremos vivir bien, y tranquilos”, coincidieron.“Más de 100 vecinos firmamos una nota pidiendo a la Municipalidad que se haga una limpieza del predio de calle Maciá y División de Los Andes; es un sector que está abandonado, en el que se instaló gente de mal vivir y la preocupación es por la seguridad”, explicó auno de los vecinos, Luis Castañeda. “Sería importante que la intendenta tome la acción correspondiente”, fundamentó.Y agregó: “El 10 de abril, después de la presentación de la nota, vinieron las máquinas de Control Urbano a limpiar un poco, pero por las lluvias, se suspendió y no se volvió a hacer más nada”.El ex hipódromo comprende a 22 hectáreas y, según sostienen los vecinos, en el lugar hay “mosquitos, ratas, víboras y comadrejas”.“Durante la pandemia, pedimos la instalación de una garita policial ya sea, o en la rotonda donde está la ermita o en la plaza Mujeres Entrerrianas, porque es una zona muy amplia y no hay control: no hay seguridad ni limpieza para los vecinos”, completó otra de las vecinas, Nadia Burón.“Sufrimos hechos de inseguridad y se esconden en este lugar porque la Policía no puede entrar”, acotó. Y agregó: “Reclamamos, otra vez, y esperamos que nos escuchen y alguien se haga cargo, nos den una respuesta, porque es un lugar al que llega mucha gente”.Los vecinos desconocen quiénes son los dueños de los terrenos del ex hipódromo de Paraná. Se recordará que el municipio había comunicado, a comienzos de año, que se iba a intimar y multar a los responsables de los baldíos que no los mantengan en condiciones; las multas oscilan entre $160.000 y $640.000, se informó oportunamente.