La fiesta de la solidaridad volvió a Sala Mayo con muchas donaciones y música

Fiesta de la solidaridad

Gratitud

Un día para ayudar

Reencontrarse

Testimonios

Carritos solidarios

Donaciones

Música frente al río

Fotos:

Videos:

Video: Bicicleteada solidaria de Once por Todos

Video: Ayudar Hace Bien: Así se vive una nueva edición de Once por Todos

Video: La Banda de Música de la Policía de Entre Ríos en Plaza de las Colectividades

Video: A puro chamamé: el show de Monchito Merlo en el escenario de Once por Todos

Video: Monchito Merlo y su conjunto hicieron bailar al público solidario en Plaza de las Colectividades

Video: Los Príncipes brindaron su show en el escenario solidario de Once por Todos

Video: Los Totora cantaron "Solo con un beso", canción especial de Once por Todos

Video: Gran cierre de Los Totoras en el escenario de Once por Todos

, afirma la canción de Jorge Rojas “Busca en tu corazón”. En esa búsqueda se encaminaron clubes, instituciones, vecinales, comercios, artistas y otras entidades de la ciudad que, como cada año, concretaron con gran éxito, la edición 17º de “Once por Todos – Ayudar hace bien”.En esa búsqueda, se demostró una vez más que la suma de los granitos de arena y de voluntades, forman montañas de solidaridad para ayudar a quienes lo necesitan.“La jornada Once por Todos es una actividad que nos llama a mirar hacia nuestro lado, unirnos con quienes no conocemos y encolumnarnos detrás del objetivo solidario de desarrollarnos como comunidad”, afirmaron a Elonce TV los vecinos que estaban este mediodía, recolectando donaciones en la plaza del barrio.A las 11 de este miércoles feriado, comenzó en la Sala Mayo del Puerto Nuevo una nueva edición de “Once por Todos – Ayudar hace bien”. Desde muy temprano, la ciudad estuvo movilizada por la solidaridad y concurrieron a los diferentes puntos de recepción de donaciones en cada zona de la ciudad. Fueron nuevamente, 11 horas de transmisión en vivo de Elonce TV para disfrutar y ratificar una vez más que "ayudar hace bien".Con la algarabía, propia de lo que significa ayudar, se vivió la gran fiesta de la solidaridad en Paraná. A partir de las 18, comenzaron los espectáculos musicales en la rotonda de la Plaza de las Colectividades, donde se pudo disfrutar de la Banda de la Policía, Monchito Merlo, Los Príncipes y el gran cierre musical con Los Totora.“El dar algo, siempre nos retribuye 50 mil veces más”, dijeron las voluntarias del hospital San Roque en el cierre de la jornada solidaria.La gente acercó sus donaciones a la Sala Mayo y también los hizo, en los diferentes puntos de la ciudad.“Es emocionante y sentimos gratitud con la ciudad que ayudó y con cada una de las personas que donó un poco de su tiempo para traer un paquete de arroz o lo que sea”, destacaron los voluntarios de la Parroquia Santa Lucía que atienden varios comedores de Paraná.“Propusimos la fiesta del reencuentro con la solidaridad después de la pandemia y pudimos lograr el abrazo solidario más contundente y hermoso que hubiéramos podido soñar”, dijo Claudia Luero, rodeada por voluntarios y representantes de las nueve instituciones beneficiarias de la jornada solidaria en la Sala Mayo.“Aplaudimos a todos los que colaboraron con su granito de arena, con sus donaciones, con su trabajo, o con lo que pudieron aportar algo para que se hayan recaudado miles de pañales, cientos de litros de elementos de limpieza y cientos de cajas llenas de solidaridad”, resaltó Luero a Elonce TV.“Hace 17 años que dedicamos un día para el gesto de ayudar a quienes lo necesitan, que puede ser nuestro vecino y el agradecimiento es para todos los que trabajan todos los días del año para ayudar y es a ellos, que está destinada esta jornada solidaria y el aplauso”, sostuvo.Desde hace 17 años, Once Por Todos enlaza las necesidades, anhelos y sueños de la comunidad y las manos solidarias que hacen de este evento, una iniciativa cada vez más grande. La idea fue impulsada por Canal Once, pero, con el paso de los años, fue sumando adherentes y hoy, es la jornada solidaria más importante de Entre Ríos.Tras la edición atípica por la pandemia, llegó la fiesta del reencuentro presencial en la Sala Mayo y con una gran fiesta musical en la zona del Puerto.Comisiones vecinales de cada barrio, empresas, comercios, clubes, instituciones intermedias, artistas, deportistas y una verdadera muchedumbre protagonizan esta jornada solidaria impulsada para colaborar, porque sabido es que "todo granito de arena que se aporte, es un gran ayuda".Emilse, una de las organizadoras de la Sala Mayo, afirmó “es un día muy especial. El ayudar hace bien. No se imaginan lo feliz que se sienten las personas que reciben donaciones, porque realmente lo necesitan”, destacó.En tanto, los integrantes de la Compañía de Reserva Paraná -coordinados por subteniente Jacobo y su teniente Rodríguez- y los cadetes de la Escuela de Policía -a cargo del subcomisario Leiva- colaboraron con la organización para el ingreso y egreso de las donaciones en Sala Mayo.En la edición 2021, supermercados e hipermercados solidarios se sumaron nuevamente a la jornada.Los carritos solidarios se instalaron y estaban identificados en cada uno de los locales. De esa manera, se pudo sumar el aporte de los elementos para depositarlos en los mismos y que la ayuda llegue a los que más lo necesitan.Como cada año, la respuesta de las personas fue importantísima y los Carritos Solidarios salieron colmados en distintos supermercados e hipermercados de Paraná.Una de las novedades de la edición 17º de “Once por Todos – Ayudar hace bien”, fue la “alcancía virtual” para quienes pudieran colaborar con su aporte solidario para las entidades beneficiarias. La misma reemplaza a aquellas cajas de cartón que antes recorrían Sala Mayo en manos de los voluntarios.“Todo lo recaudado será distribuido en partes iguales entre los beneficiarios”, se remarcó desde la organización de Once por Todos.Además, 16 farmacias de la ciudad se sumaron a ayudar con la jornada solidaria y estuvieron a disposición de los paranaenses para la compra de pañales e insumos de higiene personal.“El tema de la solidaridad, de la empatía y el ponernos en los zapatos del otro, forman parte de los valores”, señalaron a Elonce TV.En la Sala Mayo fue incesante la llegada de vecinos que acercaron sus donaciones. En camioneta, autos, bicicletas, motos o a pie, todos fueron acercando su donación.Así, la movida que empezó en las vecinales de la ciudad y culminó con miles de vecinos bajo el escenario emplazado a orillas del río.Con sillas, sillones, en el suelo y en las barrancas, miles de paranaenses se instalaron en la Plaza de las colectividades para disfrutar de los espectáculos.La Banda de la Policía de Entre Ríos deleitó a todos con sus clásicos y Monchito Merlo armó una bailanta con su chamamé. En tanto, Los Príncipes continuaron con su música para todas las edades e hicieron bailar a todos.El gran cierre musical fue con Los Totora. “Tenemos el privilegio de poder vivir de lo que amamos, y además de tocar y hacer felices, también podemos ayudar. Es un privilegio redondo para nosotros y cada vez que nos necesiten, Los Totora vamos a estar”, prometió el tecladista y fundador de Los Totora, Juan Ignacio Giorgetti.A las once horas de transmisión en vivo de la jornada solidaria, el cielo se iluminó con el show de fuegos artificiales dispuesto para festejar la ocasión.