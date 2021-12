Once por Todos: con mucha emoción y música se vive la fiesta de la solidaridad

En Sala Mayo, donaciones, emoción y mucha alegría en la fiesta de la solidaridad

El engranaje de la solidaridad está en pleno funcionamiento desde hace varios meses y hoy se plasma en la jornada de mayor magnitud, donde todas las manos se unen, en Entre Ríos. Hospitales, asociaciones, ONG, comedores y merenderos serán beneficiarios de la jornada solidaria que se desarrolla este miércoles en la Sala Mayo del Puerto Nuevo.Las historias de solidaridad también se suman desde las instituciones que prestan sus sedes para cobijar a las manos que se unen en esta iniciativa que una vez más se plasma el 8 de diciembre.a la gran jornada solidaria. Omar, Alba y Hugo, contaron que desde la institución no dudaron ni un minuto en sumarse y realizaron una colecta interna.“Los chicos se organizaron por disciplina, juntaron dinero y se hizo la compra de pañales, de tres medidas”, detalló Alba. “Decidimos dar el Presente a esta colecta solidaria tan importante de Paraná, se sumaron todos los deportes. Juntamos pañales, alimentos no perecederos y nos decidimos a traerlos para colaborar. Instamos a que el resto de las instituciones y clubes a sumarse”, dijo Omar. Por su parte, Hugo resaltó que “ayudar hace bien al espíritu”., aportó que al llegar a Sala Mayo, este miércoles, pudieron comprobar que “ya eran muchas las donaciones, la gente está respondiendo muy bien a esta convocatoria”, dijo. “Somos 20 voluntarios a la mañana, 20 voluntarios a la tarde, algunos estaremos todo el día. Lo que va llegando es recibido por un grupo de voluntarios que son militares, hay chicos en la puerta que llevan las donaciones adentro. Cada entidad beneficiaria tiene una caja y allí se cuenta la mercadería para luego, darse en partes iguales a cada uno de los beneficiarios. Algunos necesitan mercadería, otros pañales, hay otros con los que se priorizan los elementos de higiene y limpieza”.“Todo es bienvenido, todo suma; pero si no saben qué donar les sugerimos que nos acerquen aceite, azúcar, yerba”, dijo.A su vez, reflexionó: “Hoy es un día muy especial. El ayudar hace bien. No se imaginan lo feliz que se sienten las personas que reciben donaciones, porque realmente lo necesitan. Esto ha venido para quedarse, les pedimos que si pueden hacerlo, que lo hagan, que donen, se van a sentir reconfortados”.Horacio, mencionó que controlan que se lleve adelante correctamente el protocolo de sanidad con las donaciones. Se realiza control de temperatura, se higienizan con alcohol las manos, se vigila que no haya aglomeración de personas, que el lugar esté ventilado, prendidos los aires acondicionado para que se pueda hacer bien el intercambio del aire. Además, estamos mostrando cómo es la universidad de la que venimos”. En Libertado San Martín, desde el inicio de la pandemia comenzaron un trabajo para cuidar la seguridad del campus y quedó ya instalado. “Estamos con la vacunación, el control de las aulas, para evitar la aglomeración, ya que volvimos la presencialidad”, dijo.Vanina, desde. “Queremos darles las gracias por esta iniciativa que se desarrolla año a año. Estamos muy contentos de poder acompañar como cada año. En esta oportunidad hicimos una donación de 500 kilos de fideos”, aseveró.“Como institución, el poder colaborar nos ayuda a crecer en cuanto a ayudar, creo que nos hace bien a todos. Y sabemos que esta iniciativa hace que la ciudad se movilice, participe y congregarse. La sentimos nuestra también a esta campaña”, resaltó.Con el paso de las horas se suman más “corazones solidarios”., detalló que desde el Instituto del Seguro decidieron colaborar con mil cajas de leche. “Para nosotros, como empresa, poder estar y colaborar, es sumamente satisfactorio. Dedicar un día de trabajo muy intenso para esto, es una muestra de la calidad humana de cada uno de los integra Canal Once y de los que se integran en esta campaña solidaria”, resaltó.tiene como misión en esta oportunidad, colaborar con el beneficiario Escuela María Reina Inmaculada de Barrio Maccarone. Pamela, aseveró que vienen recibiendo donaciones en forma constante. “Estamos pidiendo que acerquen alimentos no pereceros, leche, cacao y productos de limpieza”.Este voluntariado pertenece al Laboratorio Lafedar que está en el Parque Industrial, “trabajamos con diferentes proyectos. Este año nos sumamos a Once por Todos. Generalmente trabajamos con barrio Los Berros, hacemos una colonia de vacaciones donde compartimos con los chicos, les brindamos la merienda, y llevamos donaciones”., mencionaron que en “un trabajo de la comisión directiva, con nuestro socios, decidimos estar y acompañar como corresponde”. El aporte constituye en donar pañales para bebés, en gran cantidad.Es incesante la llegada de donaciones a Sala Mayo.“Estamos muy felices de aportar un granito de arena a la colaboración. Cada uno que aporte, ayuda a que la colaboración sea mucha”, dijeron agregando que acompañan con alimentos no perecederos, pañales, elementos de higiene personal.. “Traemos arroz y otros alimentos no perecederos. Estamos muy felices, esta es la primera vez que la peña participa de este evento. Y como mensaje para la comunidad, que el que sienta las ganas de ayudar, que busque un punto de recepción, que se sume. Yo siempre quise hacer este tipo de acciones, no lo había hecho antes; hoy lo estoy haciendo, estoy cumpliendo una meta, la de ayudar en Once por Todos”, dijo uno de los integrantes de este grupo, al contar su experiencia. “Hay muchas necesidades y queremos estar, colaborar con poco o mucho”, entendió.Fabricio detalló que “el espíritu del compañero municipal siempre es grande, tratamos de participar y traer poco o mucho, pero siempre colaborando. Estamos muy contentos de poder participar en este Once por Todos, que es tradicional para la ciudad”.“Son momentos complicados, pero uno ve la solidaridad de toda la ciudadanía. Once por Todos se ha hecho muy grande, es todo muy lindo, por lo que estamos orgullosos de participar”, resaltó., se sumaron a la campaña solidaria que se lleva adelante como día central, este 8 de diciembre.Julio Herrera, presidente del Rotary Club Paraná, aseguró que en el Carrefour de calle Irigoyen, concientizan a la comunidad, sobre la importancia de donar, como así también trasladan las donaciones.“Estamos entregando panfletos, concientizando de la importancia de colaborar y a su vez, acercando lo que se recauda, hasta Sala Mayo. “La gente compra y luego dona arroz, pañales, elementos de limpieza; lo ponen en el carrito. Además de las donaciones, esto significa una concientización del valor de la campaña”, expresó.Anabella Albornoz, desde, manifestó que se suma a esta iniciativa solidaria “con mucha alegría, porque nos sentimos parte de esta gran familia”. Desde la ONG, en esta jornada reciben las donaciones que llegan a la Sala Mayo, y “las vamos etiquetando”.“Hay una logística armada ya y se reparten las donaciones en forma equitativa entre todas las organizaciones beneficiarias”, dijo.Albornoz subrayó que “la riqueza más importante” de la organización son “los voluntarios, ya que sostener la estructura y las actividades que se hacen es por el aporte de los voluntarios”.La Asociación Civil Lucerito es uno de los beneficiarios de la jornada de Once por Todos. La organización tiene a cargo diversos merenderos y comedores: “realizamos talleres, deportes”.“Estamos muy agradecidos por la oportunidad de participar. Es increíble la cantidad de donaciones que están llegando”, dijo. Rápidamente agregó que “nuestro deber es ayudar mutuamente a todos los chicos y sacarlos del ambiente en donde están”.Once por Todos arranca mucho tiempo antes del 8 de diciembre y termina mucho tiempo después. Y en relación a la logística, el transporte resulta vital., empresa que se ha sumado gentilmente a la jornada solidaria, aseveró a Elonce TV: “La firma siempre estuvo vinculada a este tipo de iniciativas que producen un impacto positivo en la comunidad, y en esta oportunidad, nos ha llenado de orgullo el poder participar y ayudar a los más necesitados”. En esta edición se sumaron y recolectaron en los días previos, las donaciones de todas las escuelas y colegios de la ciudad, y las concentraron en la Sala Mayo detalló Suárez. Movilizaron una unidad de gran porte y otras de mediano y pequeño porte, para trasladar lo recolectado.. Uno de ellos contó que “desde hace diez años” acompaña a esta campaña solidaria. “Cada año que pasa lo hacemos con más gusto, con más ganas, trabajamos codo a codo con mucha gente y eso gratifica”, indicaron.“Hay muchos años, muchas experiencias, innumerables alegrías. Siempre me preguntan qué gano con disponer de mi tiempo y mis recursos cada año, y yo con orgullo les digo que gratifica mucho el ‘gracias, un Dios te bendiga, y el cariño de la gente’”, resaltó otra de las colaboradoras de hace tiempo de Once por Todos.La gran máquina de la solidaridad de Once por Todos ya está en marcha y desde la mañana de miércoles los distintos puntos de recepción comenzaron a recibir los aportes solidarios. Además, en algunos clubes realizaron muestras artísticas.El Club Atlético Oro Verde le dijo “Sí” a la solidaridad y los voluntarios están recibiendo donaciones.Una mujer, Irma, fue una de las primeras en acercarse a la institución deportiva para realizar su aporte y en declaraciones a Elonce TV dijo: “Es una la alegría poder ayudar, espero que muchos se acerquen a donar, porque ayudar le hace muy bien al corazón”.Por su parte, una de las voluntarias destacó la solidaridad de todos los vecinos de Oro Verde y contó que “es algo que se contagia, la gente lo va contando de boca en boca y cada vez se suman más a ayudar”.Otro de los puntos de recepción, es el polideportivo de barrio A.A.T.R.A., en calle Almirante Brown entre Departamento Federal e Islas del Ibicuy. En el lugar también realizaron actividades de recreación, como baile, artes marciales y fútbol.“Celebramos un día donde reina la solidaridad y el encuentro, es una felicidad saber que la gente se suma a colaborar y a disfrutar de las distintas actividades”, dijo uno de los referentes de la Comisión Vecinal.En tanto, uno de los profesores, dijo que “es un día hermoso donde ponemos en práctica los valores”.El Atlético Neuquén Club (ANC) de Paraná también colaboró con la jornada solidaria y acercaron sus donaciones a la parroquia Santa Lucía. En esta oportunidad, niñas y adolescentes realizaron una muestra especial de patín artístico.Por su parte, el presidente del club, Juan Arbitelli, dijo que “la comunidad pingüina es muy solidaria y todo el tiempo fomentamos los valores para a comunidad”.La plaza Jardines del Sur es otro de los puntos de recepción de donaciones. “Ayudar no tiene precio, es algo que se hace desde el corazón”, valoró un referente.En la plaza los vecinos que acercaron su donación disfrutaron de diferentes espectáculos folclóricos. “La plaza está de fiesta y es un clima que se contagia, ayudar hace bien y nosotros ponemos el corazón en cada acción”, manifestó una mujer.Ciclo Turismo, un grupo de ciclismo, participa por primera vez de Once por Todos y realizó una caravana por las calles de la ciudad, partieron desde la Parroquia Santa Lucía, en calle Sarobe al 300, y llegaron a la Sala Mayo, en el Puerto de Paraná.Uno de los ciclistas que participó ponderó la actividad y dijo que “vinimos a colaborar que es muy importante para todos”.“Pedaleamos para pedir que la comunidad colabore, es una alegría y hay que dar lo que nos cuesta, siempre pensando en el otro”, dijo una ciclista.“La solidaridad nace en el corazón y es algo que crece con distintas acciones que realizamos a diario, ayudar hace muy bien”, valoró otro de los participantes.Para esta edición es importante aclarar que, debido a la pandemia y por cuestiones de protocolo, NO se podrá recepcionar ropa ni calzado. Sí se podrá donar alimentos no perecederos, pañales, productos de limpieza e higiene.Como cada año,realizará unaRadio Online Paraná retransmite la programación para todos los vecinos de barrio San Agustín.- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada "- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año,y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron aEste año, vuelven los shows musicales en vivo al escenario del Puerto Nuevo. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente en la Plaza de las Colectividades.estarán en el escenario solidario, mientras que otros artistas aportarán su granito de arena desde los estudios deEn la edición 2021, supermercados e hipermercados solidarios se sumaron nuevamente a la jornada.Los carritos solidarios están identificados en cada uno de los locales. De esa manera, los que quieran sumar su aporte, pueden adquirir elementos para colaborar y depositarlos en los mismos, para que la ayuda llegue a los que más lo necesitan.Harina, fideos, arroz, botellas de tomate triturado, leche en polvo o larga vida, cacao, azúcar, aceite, puré de tomate, turrones, pan dulce, budines y galletitas; lavandina, jabón, alcohol, guantes... son algunos de los elementos que colman los Carritos Solidarios en distintos supermercados e hipermercados de Paraná.El listado:Cadena Carrefour en las siguientes direcciones:-Hipólito Yrigoyen 223-Uruguay 35-Malvinas y Santa Fe-San Juan 609-Don Bosco y Suipacha-Rocamora y coronel Díaz-José María Paz1303, casi Galán--Avenida de las Américas 1731-Méjico y TucumánSupermercado Fontana: Churruarín 1.932La Peruana: Avenida Ramírez 2.134El Mundo: Fraternidad 174El Fueguino: Miguel David 26Híper Changomas: Anacleto Medina 31Changomas: Brown y Blas PareraPrevisora del Paraná: España 582Y para ayudarte a ayudar, en esta oportunidad se puso a disposición de los corazones solidarios, una alcancía virtual que reemplaza a aquellas cajas de cartón que otrora recorrían Sala Mayo en manos de los voluntarios.Para sumar tu colaboración, debés ingresar a elonce.com y allí vas a encontrar un banner que te lleva a la Alcancía Virtual Solidaria . Se dispusieron tres opciones de montos a donar:Una vez que elegiste la suma que podés ofrecer, el link te lleva a PlusPago, un sitio seguro para servicios de pago, donde debés completar los datos del medio de pago, además de aceptar los términos y condiciones y política de privacidad. ¡Y así ya estas sumando tu granito de arena a la gran movida solidaria!También podres realizar transferencias por otro monto al CBU 3860001003000091429495 o con las palabras claves ONCE.POR.TODOS“Todo lo recaudado será distribuido en partes iguales entre los beneficiarios”, se remarcó desde la organización de Once por Todos.El 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.La transmisión será por