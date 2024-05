“Incertidumbre total” entre gestores por cambios en el Registro Automotor

Las 13 medidas anunciadas por el Gobierno sobre los Registros Automotor



Con la premisa de reducir la presencia del Estado, el Poder Ejecutivo Nacional busca achicar y simplificar el Registro Automotor. Algunas de las medidas ya están en vigencia, otras esperan instrumentación y precisiones. Entre ellas, la eliminación de la cédula azul, la digitalización de los legajos físicos y el cierre del 40% de los registros.Sobre esta decisión, el presidente del Colegio de Gestores y Mandatarios de Entre Ríos, José Luis Ríos, dijo aque en la provincia hay alrededor de 200 registros, de los cuales 8 corresponden a Paraná (6 de automotores y 2 de motos). Cada uno tiene unos 8 empleados.En lo que refiere a los registros automotor de la ciudad capital, mencionó que tres tienen encargado titular, que son los Nº 3,4 y 5; el resto tiene interventor. “Los registros son de gestión privada, los encargados concursan para ello y una vez que obtienen la titularidad se hacen cargo de todos los gastos, inclusive el personal, que no son del Estado, y hasta el alquiler del inmueble. Todo corre por cuenta del encargado que recauda para el Estado Nacional; y si lo pensamos desde el punto de vista económico, mantener un registro es un negocio para el Estado”, puntualizó.Las medidas anunciadas por Nación, han generado “incertidumbre total”, entre los gestores y también en los empleados de los registros que “están con temor de perder sus fuentes laborales. Hay que pensar lo que significaría quedarse sin trabajo en un momento como el de hoy, con los problemas que tenemos para conseguir un nuevo empleo y ni hablar de los problemas para subsistir sin un empleo”, dijo Ríos y acotó que, en el caso particular de los mandatarios, “no sabemos hasta dónde nos salpica esto. Lamentablemente vivimos con incertidumbre, desde el momento de la presentación del proyecto de Ley, que va contra los mandatarios en forma directa”.Finalmente, Ríos expresó: “consideran que es una medida simpática sacarle costos a la gente, pero hay que tener en cuenta la seguridad jurídica que brinda el Registro. Se habla de la eliminación de la cédula azul, para lo cual hay que extender la vigencia de la cédula verde, que no vencería, lo que hace que si vos le vendés el auto a tu vecino, él puede andar con tu cédula y nadie le va a decir nada y si se demora en hacer la transferencia, durante ese tiempo, puede estar generando infracciones de tránsito y deudas impositivas a tu nombre”.Se cerrarán el 40% de los registros de propiedad automotorEsto implica unas 620 dependencias si se considera que hay 1.554 registros en todo el país. Se cerrarán todos los que actualmente estaban intervenidos y con auditorías en proceso, algunas iniciadas hace más de dos años, y otras iniciadas desde la asunción del presidente Javier Milei.Se va a reducir el 30% el personal de la Dirección de Registro AutomotorCómo es el nuevo billete de 10.000 pesos y qué medidas de seguridad tieneSe ofrecerán jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios. Los trabajadores afectados convocaron a un paro que comenzará a regir este lunes 6 de mayo a las 8:30 y se extenderá hasta lograr establecer diálogo con el gobierno.“En virtud de lo expuesto públicamente, concerniente al cierre de un porcentaje de RR.SS (Registros Seccionales), los trabajadores registrales comunicamos que, vistas las circunstancias que amenazan nuestra fuente laboral y por consiguiente a los RR.SS que nos la proveen, hemos decidido el cese de actividades registrales hasta tanto el Ministerio de Justicia y DDHH convoque al diálogo a nuestros encargados”, dijeron a través de un comunicado de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (Dnrpa)Eliminación del CETALa Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) derogó el trámite del Certificado de Transferencia de Automotores (CETA). Se trata del régimen de información que debía presentarse al momento de realizar la transferencia de automotores y motovehículos usados radicados en el país. De esta manera, se eliminan los requisitos y condiciones para la obtención del CETA en operaciones de transferencia de vehículos.Se elimina la cédula azulA partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio nacional con la sola exhibición –física o digital– de la cédula verde del titular del automóvil.Se elimina la fecha de vencimiento de la cédula verdeLa cédula verde es el documento que certifica la vinculación entre un vehículo y su propietario. En esta figuran la identidad y domicilio del titular y los datos de completos del automóvil incluyendo patente, marca, modelo, tipo y los números de chasis y motor. Hasta ahora, tenían fecha de vencimiento de un año.Los titulares de los registros seccionales se van a tener que hacer cargo del 100% de sus costos.Se van a eliminar los legajos físicosSe busca la conformación de un Registro Nacional del Automotor único, simple, digital y accesible. Esto había sido plasmado en el Mega DNU publicado en diciembre pasado. Según el artículo 364 del decreto, “los Registros de la Propiedad Automotor se convirtieran en Registro Automotor digital de alcance nacional, con un plazo máximo de implementación del 2 de mayo de 2024. El servicio de inscripción será remoto, abierto, accesible y estandarizado”.Se va a invitar a las provincias y a CABA para suscribir un convenio para bajar el impuesto de sellos y la patente automotor.Esto representa alrededor del 70% de los costos que hay que pagar al momento de la transferenciaSe va a implementar un sistema de concursos transparentesServirá para impedir que los registros sean manejados o se les asignen a políticos, familiares o personas que no sean idóneas. Por ejemplo, si un político desempeñó algún cargo en los últimos 10 años, no va a poder ser titular de un Registro Seccional.Se va a auditar el sistema de fiscalización de los registros seccionalesSe elimina el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda a la que hay que comprarle los insumos.La medida tiene como objetivo que haya más oferentes y bajen los precios de, por ejemplo, los formularios.Se va a digitalizar la verificación policial de los vehículos en acuerdos entre las autoridades provinciales y de CABA y las fuerzas federales.El gobierno anunció que va a aumentar considerablemente el monto hasta el cual no va a ser necesario justificar el origen de los fondos para comprar un automotor.