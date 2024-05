Camionero entrerriano sufrió intento de asalto en Corrientes

Allanamientos

Un camionero oriundo de Chajarí sufrió un violento intento de robo en la localidad correntina de Monte Caseros.Según se informó, el hecho ocurrió en calle Chilcal y Unión Ferroviaria, en barrio San Martín. El trabajador estaba descargando mercadería en un negocio cuando fue abordado por delincuentes armados, que intentaron robarle y lo golpearon.“Estaba preparando un pedido y sentí que se movió la cabina. Fui a ver y vi a uno de ellos adentro del camión. Traté de sacarlo. Después el otro, que estaba esperándolo en moto, me atacó”, explicó el trabajador.Como consecuencia del ataque, el camionero debió recibir asistencia médica en una ambulancia y fue trasladado hacia el hospital Samuel Robinson, de Monte Caseros.Otro camionero, que suele acompañarlo en los viajes, pero en ese momento no estaba, señaló que “por suerte no pasó nada, le dieron un golpe tipo culatazo en la cabeza y se les desarmó el arma, que cayó en la vereda. Tampoco pudieron llevarse nada, fue todo tan rápido que no les dio tiempo a los delincuentes”.Consultado respecto a si ya habían vivido alguna situación similar, resaltó que “es la primera vez que pasa” y comentó que el lugar donde sucedió el violento hecho “es una esquina bien iluminada, pasa mucha gente, es transitada”.La Policía de Corrientes realizó allanamientos en viviendas de calle San Martín y Chacabuco, de Monte Caseros.Según se informó, secuestraron una moto 110 cc. negra, prendas de vestir, un arma de fuego (réplica) y celulares. Todos estos elementos son peritados porque coinciden con los utilizados el día del intento de asalto, el cual quedó filmado en las cámaras de seguridad de la zona.Por el momento no hay personas detenidas. (Fuente: Tal Cual Chajarí-Monte Caseros Online)