Milei: "El Pacto se podrá hacer en junio o julio, hay que bajarle presión"

El presidente Javier Milei consideró que la aprobación de la Ley Bases que está en debate en el Senado “más tarde o más temprano va a salir” y el llamado Pacto podría ser “en junio o julio” descartando el 25 de Mayo como la fecha prefijada.Durante su visita en Madrid para participar de la cumbre del partido Vox de Santiago Abascal, Milei resaltó la necesidad de reducir la ansiedad en torno al Pacto de Mayo, afirmando que “la gente le pone mucha ansiedad y mucha carga a las cosas”.“¿A qué Pacto vamos a ir si no tenemos todavía aprobada la Ley Bases? Ahora, la Ley más tarde o más temprano va a salir; las 3.000 reformas estructurales que tenemos todavía en la gatera también van a salir”, afirmó el presidente.El Pacto de Mayo, según Milei, está diseñado para establecer un conjunto de reglas de gobernabilidad que promuevan una economía sana. Sin embargo, señaló que la aprobación de la Ley Bases es crucial para avanzar con el pacto: "Ahora, si la Ley Bases no está aprobada entonces ahí tenés un problema. ¿A qué Pacto vamos a ir si no tenemos todavía aprobada la Ley Bases?", preguntó.A pesar de estos desafíos, Milei se mostró optimista y determinó que las reformas estructurales eventualmente se implementarán y dijo que "nada va a ser que yo claudique en hacer las reformas estructurales. Yo quiero que la Argentina se convierta en el país con mayor libertad económica del mundo".Finalmente, Milei destacó "su capacidad para manejar la coyuntura actual sin las reformas estructurales", asegurando que si las reformas no se aprueban ahora, se aprobarán en 2025, después de lo que espera sea una "abrumadora victoria electoral".En ese sentido, confirmó su intención de competir por la reelección en 2027, siempre y cuando los resultados de su primer mandato sean positivos. Según Milei, su campaña de reelección se centrará en tres pilares fundamentales: domar la inflación, lograr la recuperación económica y combatir la inseguridad.Milei destacó la importancia de estos tres objetivos para asegurar el bienestar de Argentina: "Si se siente confortable con los resultados, si los resultados son positivos, de hecho yo dije pueden ser cuatro o pueden ser 8 años, que son los límites que marca la Constitución".Javier Milei se encuentra en España para participar de la cumbre de Vox, un partido liderado por Santiago Abascal. En su visitar a Madrid, el presidente presentó su libro en una reunión organizada por el diario La Razón y ayer mantuvo una reunión con empresarios.En cuanto a la inflación, Milei criticó la gestión anterior y enfatizó la necesidad de implementar políticas monetarias y fiscales estrictas para estabilizar la economía. Respecto a la recuperación económica, su enfoque está en promover la libertad económica y reducir la intervención del Estado, buscando convertir a Argentina en una de las economías más libres del mundo.Sobre la inseguridad, Milei destacó la importancia de una estrategia integral que aborde las causas subyacentes de la criminalidad y mejore la eficiencia del sistema judicial.Según el presidente, estos tres puntos son esenciales para garantizar un futuro próspero para Argentina y asegurar su reelección en 2027: "Nosotros creemos que estamos trabajando en la dirección correcta. La gente lo está notando y si la gente decide seguir acompañando el proyecto de las ideas de la libertad, que yo estoy liderando, bienvenidos".