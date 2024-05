Ya son más de 82 mil las personas evacuadas por las inundaciones en Brasil

Las autoridades brasileñas han rescatado hasta el momento a 82.666 personas y 12.215 animales tras las graves inundaciones que han devastado la región sur de Brasil. Según se informó, 156 personas murieron, hay 806 heridos y 94 desaparecidos.Las inundaciones, lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra han causado estragos en el 90% de los municipios del estado de Rio Grande do Sul, una importante región agropecuaria e industrial en el sur de Brasil, que tiene una población de 11 millones de habitantes.Aún hay barrios enteros de algunas ciudades que siguen anegados por el agua, dos semanas después de un temporal sin precedentes que se prolongó por varios días.El Gobierno de Rio Grande do Sul anunció el viernes la construcción de cuatro "ciudades temporales" en Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo y Guaíba para albergar a los miles de afectados.Porto Alegre, la capital regional, sigue parcialmente inundada, con su aeropuerto internacional fuera de servicio por lo menos hasta septiembre y el centro histórico anegado, aunque en los últimos días ha comenzado a bajar el nivel del río que baña la ciudad, dando un respiro a sus habitantes.Los vecinos intentan ahora retomar poco a poco su rutina, dentro de la tristeza que supone haber perdido muchos de sus bienes y hasta su trabajo.En ese sentido, el gobierno está planificando estructuras temporales, con dormitorios individuales y baños, cocinas y lavanderías colectivas para miles de personas que ahora se refugian en escuelas, iglesias y estadios deportivos, informó el vicegobernador Gabriel Souza. "Parte de esta gente, lamentablemente, no tiene adónde ir", explicó.Muchos edificios públicos que sirven como refugios deberán volver a sus funciones normales, añadió, y los voluntarios que los atienden deberán retomar sus rutinas.De las aproximadamente 50.000 personas que se encuentran en refugios públicos en esas cuatro ciudades, el gobierno estima que alrededor del 15% necesitará alojamiento a largo plazo en las estructuras temporales.Se supo que la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) anunció la donación a Rio Grande do Sul de 108 unidades de una estructura temporal normalmente utilizada en los campos de refugiados.Además, cabe recordar que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció un amplio paquete de ayudas económicas, que incluye subsidios, créditos en condiciones favorables y el perdón de la deuda de Rio Grande do Sul con el Tesoro por los próximos tres años.