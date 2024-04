Diputados aprobó la ley Bases y el paquete fiscal: se debatirán en el Senado

La Ley Bases

Todas las modificaciones que introduce la Ley Bases

Privatizaciones de empresas estatales

Reforma laboral

Jubilaciones

Economía A qué edad podrán jubilarse hombres y mujeres si se aprueba la Ley Bases

Aprobación del Paquete Fiscal

Video: Larga sesión den Diputados por proyectos de Ley Bases y Paquete Fiscal

Tras más de 29 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó la ley Bases y el paquete fiscal enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso.La votación de ley Bases recibió 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones. En el debate en particular se aprobaron las facultades delegas para Javier Milei, las privatizaciones de una decena de empresas del Estado y la reforma laboral, entre otros.Además, el paquete fiscal, que incluye un blanqueo, la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y las modificaciones a Bienes Personales, se aprobó en general por 140 votos a favor, 103 en contra y 6 abstenciones.El oficialismo logró avanzar en la Cámara baja, contrariamente a lo que había pasado en sesiones extraordinarias, con el apoyo de sectores dialoguistas de la oposición como el PRO, parte del radicalismo, Hacemos Coalición Federal y el Interbloque de Innovación Federal. En tanto, fue rechazado por Unión por la Patria, el interbloque del Frente de Izquierda y sectores minoritarios del radicalismo y Hacemos Coalición Federal, como el socialismo y Natalia de la Sota.La Cámara de Diputados le dio media sanción a la Ley Bases que propuso el Gobierno de Javier Milei y de esta forma se aprobaron varias iniciativas que modifican y flexibilizan grandes aspectos económicos de la Argentina: cuáles son.Aún resta que se confirme en el Senado, pero la Ley Bases dio su primer paso en la Cámara Baja luego de un intento fallido en las sesiones extraordinarias. Con un texto modificado, se aprobó tanto de manera general como en particular capítulo por capítulo.Este capítulo que es el primero en el texto de la ley incluye las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, uno de los puntos que más rispideces trajo en la primera votación. Hoy fue aprobado y enviado al Senado.En este capítulo se permite también al Poder Ejecutivo poder realizar modificaciones en distintos organismos descentralizados como el CONICET o la ANMAT. También podrá modificar, unificar, transformar o liquidar los fondos fiduciarios.Se fijan distintos objetivos que deben cumplir las empresas públicas como ser eficientes, transparentes, generar valor y tener controles, además de consolidar el listado de dependencias que pueden ser privatizadas ya sea de manera total o parcial:-Energía Argentina S.A.-Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado e Intercargo SAU.-Agua y Saneamientos Argentina (AYSA).-Correo Oficial.-Belgrano Cargas y Logística.-Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE).-Corredores Viales S.A.El Estado Nacional tendrá la potestad de fusionar distintos organismo o entes y disponer qué se hará con los trabajadores que prestan servicio en esas dependencias.Además, fijó un período de "disponibilidad" de 12 meses en los que, si el trabajador no es incorporado a otra función, "quedará desvinculado de la Administración Pública".Implica beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de más de USD 200 millones que elijan invertir en el país durante los próximos años.El proyecto incluye anulación de las multas por trabajo no registrado o mal registrado, la modificación del período de prueba de los trabajadores (podrá ampliarse hasta 8 meses en las empresas de 6 y hasta 100 trabajadores, y hasta 1 año en las empresas de hasta 5 trabajadores) y la habilitación a que empresarios y sindicalistas acuerden paritarias una nueva indemnización basada en el Fondo de Cese Laboral de la UOCRA.Además, se incorporó la figura del "colaborador" en los proyectos que no tengan más de 5 empleados y se flexibilizó el período para tomarse la licencia por embarazo (sigue en 90 días, pero pueden tomarse antes o después del parto)Con la aprobación de la Ley Bases en Diputados, se dio el primer paso para dar de baja la normativa vigente de las jubilaciones y de esta manera desestimar la moratoria que existe para quienes no cumplan con los treinta años de aportes necesarios.Además, se elevaría la edad jubilatoria para las mujeres, que actualmente se encuentra en 60 años y podría pasar a los 65 al igual que los hombres.La Cámara de Diputados aprobó hoy la Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes, que incluyó, entre otros puntos, la reposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias.Con 140 votos positivos, 103 negativos y 6 abstenciones, el Gobierno consiguió su media sanción y ahora el debate se traslada al Senado.En cambio, Unión por la Patria, los cinco diputados del Frente de Izquierda y los dos socialistas santafesinos (Esteban Paulón y Mónica Fein) votaron en contra.Se abstuvieron los radicales Facundo Manes, Fernando Carbajal, Pablo Juliano y Marcela Coli, además de Jorge Antonio Ávila (Hacemos Coalición Federal) y Sergio Acevedo (Por Santa Cruz).Este proyecto comprende, entre otros puntos clave, la reversión del impuesto a las Ganancias, rebaja de Bienes Personales, moratoria tributaria, aduanera y de Seguridad Social, blanqueo de capitales, cambios en el régimen simplificado (incluye la eliminación del monotributo social), eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas (ITI) y creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.Uno de los ejes más polémicos tuvo que ver con la restitución del impuesto a las Ganancias. Si la medida quedara en pie tras la ratificación de la Cámara alta, casi un millón de trabajadores volvería a pagar este tributo, renombrado "impuesto a los ingresos personales"-.Este quinto título de la iniciativa fiscal se aprobó con 132 votos positivos, 113 negativos y siete abstenciones durante la sesión especial que se desarrolló desde el lunes al mediodía en el recinto de la Cámara baja.Con las modificaciones propuestas, estarán alcanzados los trabajadores solteros que ganen más de 1.800.000 pesos y los trabajadores casados con hijos que perciban más de 2.200.000 pesos.El blanqueo de capitales no solamente no fue acompañad por UP, el FIT y el Partido Socialista, sino tampoco por los seis diputados de la Coalición Cívica. Fuente: (NA-ElCronista)