Congreso: Diputados aprobaron en general, la Ley Bases tras 20 horas de debate

Tras sesión de casi 21 horas de debate sin cuarto intermedio, el oficialismo logró la aprobación en general, en la Cámara de Diputados, de dos proyectos clave para el Gobierno de Javier Milei: la renovada Ley Bases y el paquete fiscal, se espera que sea aprobado por la tarde.Las normas prevén reformas laborales, modificaciones en el impuesto a las Ganancias, privatizaciones, delegación de facultades al Ejecutivo y reducción de las retenciones, entre otros aspectos.La aprobación en general se dio, gracias al apoyo mayoritario de los bloques dialoguistas (PRO, UCR, Hacemos e Innovación Federal). Sin embargo,UxP, el FIT, los socialistas, la cordobesa Natalia de la Sota. Los radicales disidentes Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano se abstuvieron, al igual que Mónica Frade de la CC. Sin embargo, la curiosidad fue la presencia al momento de la votación de Marcela Pagano, que no había estado al inicio de la sesión para dar quórum por problemas de salud (desencadenados por un pico de estrés por discusiones internas del bloque libertario).Tras casi dos meses de negociación, La Libertad Avanza arribó ayer a la Cámara de Diputados con la certeza de que obtendría, al menos, la aprobación de la ley de Bases en general, pero con dudas en tres artículos clave, incluida una del paquete fiscal.Los puntos en la cuerda floja: el artículo tres del capítulo de Reforma del Estado; el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), ambos de la ley Bases; y la reposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, en la ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.Este artículo aborda las facultades al Poder Ejecutivo nacional “a disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada” ya sea "la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades", o "la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".La crítica principal que amucha a varios diputados de diversos bloques dialoguistas es que el Gobierno no incluyó a las economías regionales. Diputados de la UCR y de HCF no están convencidos y podrían votar en contra o proponer cambios en el recinto para favorecer a inversiones menores a los 200 millones de dólares que el Poder Ejecutivo puso como piso para acceder a los beneficios.Las dudas también alcanzan a la reversión de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, cuyo mínimo no imponible el Gobierno pretende colocar en 1.800.000 pesos para trabajadores solteros y 2.200.000 pesos para casados con hijos. El radicalismo está dividido respecto de esta propuesta del Gobierno y podría haber un batacazo en este sentido.