"Ley bases" aprobada en general: cómo votaron los diputados entrerrianos

¿Cómo votaron los diputados entrerrianos?

Tras sesión de casi 21 horas de debate sin cuarto intermedio, el oficialismo logró la aprobación en general, en la Cámara de Diputados, de uno de los dos proyectos clave para el Gobierno de Javier Milei: la renovada Ley Bases. Por la tarde, se votará el paquete fiscal.El oficialismo obtuvo 142 votos afirmativos, mientras que hubo 106 negativos y 5 abstenciones. El acompañamiento del grueso de los bloques dialoguistas fue clave para la aprobación en general.Las normas mencionadas prevén reformas laborales, modificaciones en el impuesto a las Ganancias, privatizaciones, delegación de facultades al Ejecutivo y reducción de las retenciones, entre otros aspectos, dio cuenta Elonce.Saldada la primera instancia, el gobierno de Javier Milei se ilusiona con tener un resultado favorable al momento de la votación en particular, para que el texto, junto con el Paquete fiscal que se votará por la tarde, sea girado al Senado.Cinco diputados entrerrianos votaron a favor de la Ley Bases y cuatro en contra. Los legisladores que representan a Entre Ríos votaron de la siguiente manera:Beltrán Benedit (Libertarios); Atilio Benedetti (UCR); Marcela Antola (UCR) Francisco Morchio (Hacemos Coalición Federal) y Pedro Galimberti (UCR).Gustavo Bordet (UP); Carolina Gaillard (UP); Tomás Ledesma (UP); y Blanca Osuna (UP).