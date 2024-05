Bullrich: “Acudimos a los misioneros, donde no esté la Policía, vamos a estar”

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se refirió a la situación de la protesta policial en Misiones afirmando que “donde no esté la policía, vamos a estar nosotros”.



Bullrich dijo que "acudimos a dar seguridad a los misioneros. Donde no esté la policía, vamos a estar nosotros. Hay mucha policía que no está levantada, para recuperar el comando radioeléctrico es un tema de ellos”.



“Nosotros acompañamos, no puede haber una policía que abandone a los ciudadanos", sostuvo Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia con Baby Etchecopar.



Cárceles

Bullrich denunció irregularidades en las cárceles durante la gestión de Alberto Fernández, señalando que se realizaban estudios sin tener en cuenta la historia criminológica de los internos. "Haremos cárceles privadas. Además, no daremos más un salario mínimo a un preso porque no puede ser que estos cobren más que un jubilado", afirmó.



La funcionaria también destacó la disminución de homicidios y balaceras en Rosario durante los últimos cinco meses, atribuyendo los resultados al trabajo conjunto con el gobernador y el intendente de la ciudad. "Estamos haciendo un buen trabajo con el gobernador y el intendente", dijo.



El futuro del PRO

Respecto a su relación con el PRO, Bullrich expresó que mantiene un buen vínculo, pero subrayó su compromiso con el cambio. "Estoy bien con el PRO pero mi idea es jugar a fondo con el cambio. Quiero contagiar eso", señaló.



Por otra parte, Bullrich abordó la problemática de las cárceles para menores, mencionando que "la discusión es si la edad es 13 o 14 como Uruguay o 12 como en Brasil y qué tipo de penas tienen. Hay una comisión que está terminando de discutirlo, el proyecto se está por presentar".