Roxy Vázquez recibió el alta médica y detalló los síntomas del dengue

Espectáculos Por qué internaron a Roxy Vázquez y su mensaje desde el hospital

Roxy Vázquez recibió el alta médica tras haber tenido dengue y habló de su internación en Tempraneros (TN). En diálogo con Sergio Lapegüe, la periodista comentó que empezó a sentirse mal mientras estaba trabajando.Al vivir esa situación, Roxy decidió ir a la Trinidad de Palermo: “En la guardia había mucha gente esperando. En un momento ya no podía quedarme sentada y me tiré en los sillones. Me temblaba el cuerpo como una hoja. Estaba con 40° de fiebre. Cuando me atienden tenía 4.5 de presión. Me desvanecí. Cuando me desperté estaba en la cama del sanatorio”.