Ley Bases y paquete fiscal: con cambios sustanciales se debate en el Senado

Con los números justos para el quórum, el Senado de la Nación inició este miércoles pasadas las 10 horas el debate en el recinto de la Ley de Bases y el paquete fiscal, ambos mega proyectos promovidos por la Casa Rosada en el inicio del mandato del presidente Javier Milei. De tener la luz verde de la Cámara alta, deberán regresar a la Cámara de Diputados por las modificaciones que sufrieron durante el tratamiento en comisiones.Tanto la Ley de Bases como el paquete fiscal se debatirán por separado y la votación será por capítulos, según quedó diagramada la discusión en el hemiciclo senatorial durante la reunión de labor parlamentaria que encabezó el lunes la vicepresidente y titular del Senado, Victoria Villarruel, con los jefes de los bloques.En el cónclave, los presidentes de los espacios acordaron que tendrán 10 oradores por bloque en el tramo que comprenderá la ley de Bases. El peronismo, que se divide en dos bloques, pero funciona como interbloque en la práctica, también se ajustará a la propuesta realizada por el oficialismo.A esto se sumarán los discursos de cierre de los presidentes de los bloques y miembros informantes. A su vez, no descartan que la sesión pueda dividirse en dos partes con un cuarto intermedio como ocurrió en la Cámara baja durante el debate de la ley de Bases madre, en febrero pasado. "Si amerita va a haber", sostuvo a NA una de los protagonistas de la reunión.En este contexto, se espera que la discusión de la ley de Bases, previa al inicio de su votación en general y particular, respectivamente, dure más de 6 horas. Por lo tanto, el proceso de votación se extendería hasta el final del miércoles. Este escenario resalta la idea de un eventual cuarto intermedio que se retomaría con el debate del paquete fiscal el jueves.En ese sentido, el senador y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, afirmó que la ley de Bases tiene más “vicios que virtudes”. Lo dijo durante la defensa de su dictamen de minoría, tras dejar en claro que votará contra la iniciativa del Gobierno.“Este proyecto tiene más vicios que virtudes. En esta ley, a las grandes empresas se les da todo y ahora, para siempre, a los jubilados se les dice que hay que esperar”, lanzó Lousteau en su alocución.En este contexto, el senador Maximiliano Abad (Buenos Aires) confirmó que votará en favor de la ley de Bases en general, según pudo saber Noticias Argentinas con fuentes cercanas al representante bonaerense.A su vez, la senadora de kirchnerista Cristina López (Tierra del Fuego) aseguró: “Voy a hacer un llamado a los senadores y senadoras, necesitamos trabajar urgente en un proyecto de ley para proteger al pueblo argentino de futuros presidentes como Milei, que considero que es un enfermo mental".En esa línea, continuó: “Por definición, se denomina a un enfermo mental como trastorno de la salud, es decir trastorno que afectan al estado de ánimo del pensamiento y comportamiento de las personas”.“Solamente un enfermo mental manipulado por un grupito de cómplices caraduras endeudadores seriales mandan al Congreso una Ley Bases y un paquete fiscal que todo lo que está escrito es en contra del pueblo trabajador y los únicos beneficiados son los grandes grupos empresariales”, profundizó.Por su parte, la senadora nacional Lucía Corpacci (Unión por la Patria) cuestionó hoy a los bloques dialoguistas que votarán a favor de la ley Bases y aseveró que no pueden darle facultades delegadas a “un gobierno que hace de la crueldad una bandera, que se cree que viene de un futuro apocalíptico" y cuyo presidente Javier Milei se llama a sí mismo "Terminator”.Al exponer en el debate en general de la Ley Bases, la catamarqueña dijo que "nadie quiere poner palos en la rueda, lo que quisimos todos los senadores es, con muy buena voluntad, mejorar una ley y dejar en claro que el presidente tiene todas las herramientas para gobernar, como él quiere gobernar”.Corpacci señaló que no pueden "darle facultades delegadas a un gobierno que hace de la crueldad una bandera, que se cree que viene de un futuro apocalíptico y dice que es un Terminator”.En tanto, la senadora nacional de Unión por la Patria Silvina García Larraburu sostuvo hoy que si al cabo de la sesión en la Cámara alta queda aprobada la Ley Bases “este día será recordado como uno de los más tristes de la historia de la democracia”.“Vamos a entregar la soberanía energética y se liberarán las tarifas”, alertó la legisladora rionegrina.El Senado debate esta tarde el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que llegó con media sanción de Diputados, pero, en caso de resultar aprobada, recibirá cambios, por lo que deberá retornar a la cámara de origen.