Las hijas de Bruce Willis se refirieron a comentarios sobre la salud del actor

Desde que Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal, su familia lo acompaña a sol y a sombra. Su mujer, sus hijos y hasta su ex pareja, la actriz Demi Moore, lo acompañan y lo ayudan a transitar sus días lo mejor posible, a pesar de que saben que no hay cura ni hay manera de revertir lo que le pasa, sino que por el contrario, cada día iría empeorando un poco más.



Cansada de leer comentarios en redes sociales sobre la salud de su padre, Tallulah Willis decidió compartir uno de los mensajes para dejar expuesto al usuario que lo escribió.



Demi Moore tiene una perrita con un problema de salud y el usuario no tuvo mejor idea que comentar que “su cerebro está más aplastado que el de Bruce”.



“Oh, Dios mío. Brutal, flaco”, le respondió la hija de Bruce Willis, quien además compartió el mensaje del usuario y agregó: “Poniendo en evidencia a este imbécil. Internet puede ser un lugar duro para sus Pilafs (por el perrito de Demi). Mantengan a salvo a sus bebés”.



Otra de sus hijas, Scout, sumó: “Si sus cerebros están aplastados, yo no quiero tenerlo sólido”, mientras que Demi Moore agregó: “Pilaf es una pequeña reina, increíblemente inteligente y un verdadero regalo, no solo para nuestra familia, sino para todos los que la conocen. Nadie puede decir o hacer nada que pueda apagar su brillante luz”.