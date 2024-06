Audaz y arriesgada, acaparó la atención con una foto y un mensaje

Audaz y arriesgada, Wanda Nara no deja de sorprender con sus apuestas de moda y lencería. En su último posteo deslumbró con un nuevo look en ropa interior: Posó con un body escotado en animal print y causó revuelo.Se trata de un diseño al cuerpo, con escote en V al infinito, breteles finos y transparencias. Además, la prenda está estampada con un diseño textil de leopardo en tonos marrones y cuenta con moldería colaless y bombacha cavada.En el pie de foto de la publicación escribió: “Hay finales felices y otros necesarios”, dejando intrigados a sus seguidores.En otra de las tantas producciones de fotos que realizó para una plataforma de adultos, la influencer y conductora arrasó con una microbikini en rosa chicle firmada por Victoria Secret, una de las firmas de lencería más famosas del mundo, describe el portalSe trata de un traje de baño de dos piezas diminuto. El corpiño cuenta con breteles bien finos plagados de strass y brillos plateados que tienen la inscripción “VS”. La bombacha, en tanto, es colaless y XXS.Complementó el look de pileta con unos auriculares de Hello Kitty.