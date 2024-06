Oficial: no privatizarán Aerolíneas, el Correo, la TV Pública ni Radio Nacional

Política Qué pasa si el Senado rechaza o modifica la Ley Bases y el paquete fiscal

El oficialismo anunció hoy que no se privatizará las empresas Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) al proponer eliminar del dictamen de mayoría la venta de estas firmas públicas, ya que no reunía los votos para lograr su aprobación, en el debate de la Ley Bases que se discute en la sesión especial de la Cámara de Senadores.El senador Bartolomé Abdala (LLA-San Luis) informó que no estarán en la lista de empresas a privatizar en su totalidad Aerolíneas Argentinas y Radio Televisión Argentina (RTA) ni el Correo oficial, aunque en este caso se proponía una concesión parcial, con lo cual solo se podrán la venta de Enarsa e Intercargo.Además, el capítulo de privatizaciones contempla que la estratégica empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Nassa) fija que solo se podrá organizar un Programa de Propiedad Participada (PPP) y colocar una clase de acciones para ese fin. También se establece un mecanismo similar para el Complejo de Yacimiento Carboníferos Fiscales.