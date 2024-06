El San Roque “desbordado” por consultas: aconsejan ir a las postas respiratorias

Las postas respiratorias

, comunicó ael director del hospital materno-infantil San Roque,. De hecho, informó que “la semana pasada, se registraron alrededor de 1.900 consultas por guardia externa y, de ese número, casi el 75% son cuadros de vías respiratorias y del 100% de esas consultas, casi el 70% son consultas de vía aérea superior”.En ese sentido, el directivo y pediatra aconsejó a los padres que, “si bien el síntoma alarmante es la fiebre porque asusta”,para evitar la enorme demanda en el hospital, y que debería ser abordada y tener respuesta en las cinco postas respiratorias de 6 a 19”.“Pueden acudir a las postas respiratorias con total confianza, porque tendrán respuesta”, recomendó Calógero.Los Centros Regionales de Referencia (CRR) Dr. Gerardo Domagk, Dr. Ramón Carrillo y Dr. Arturo Oñativia llevan adelante la estrategia de atención diferenciada de cuadros respiratorios en el horario de 15 a 21, como refuerzo de guardia. Por su parte, el hospital De la Baxada Dra. Teresa Ratto cuenta con el mismo dispositivo, que atiende de lunes a viernes en el horario de 8 a 20.Calógero sugirióporque, en este momento, la guardia del nosocomio está funcionando como un gran consultorio externo, desde las 7 en adelante”., reveló el director del San Roque.y de porcentaje, casi un 65% son cuadros respiratorios que no respetan margen de edad. Si bien recomendamos la vacunación antigripal para los bebés de seis meses hasta los dos años, la mayoría de los chicos internados está por encima de ese rango etario”, reveló el médico pediatra al alertar quePara atender a esa problemática, el directivo indicó que “se implementanen la mayoría de los casos que se permite”. “Se diagramó una red integral en la provincia por la cual, una vez que el paciente esté descomplejizado, pueda ser contra-referido a su lugar de origen para liberar unidades de internación”, especificó.Para evitar los contagios, como pediatra, Calógero aconsejó a los padres “disminuir los grupos de contacto, no solo de pacientes de riesgo, sino también los grupos de comunidad cerradas, es decir, si tienen la posibilidad de no enviarlos a la guardería o disminuir el número de días o la carga horaria del infante porque la transmisibilidad del virus es por secreciones respiratorias”., remarcó.Recomendó, además, ventilar los espacios cerrados y destacó que las recomendaciones son las mismas que hubo durante la pandemia de coronavirus. “Si bien son gérmenes distintos, la transmisibilidad es la misma”, informó.