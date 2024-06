Vandalizaron la obra del yaguareté del Parque Urquiza: le cortaron la cola

Vandalizaron la obra del yaguareté del Parque Urquiza al cortarle la cola. Se recordará que, en junio del año pasado, ya habían intentado cortar esa misma pieza de la estatua que está emplazada desde hace décadas en el mirador al río Paraná y es un símbolo de la ciudad.La directora municipal de Patrimonio Urbano y Arquitectónico de Paraná, Mariana Melhem, reconoció aque se enteró de los daños “por causalidad”. De hecho, se mostró asombrada por el hecho de vandalismo, siendo que la obra está emplazada “en un lugar transitado y elegido para tomarse fotos”.“Este monumento se instaló en la ciudad en 1935 y fue una donación: es una la particularidad que tienen nuestras obras en Parque Urquiza”, repasó al referir que “la parte central y más alta fue diseñada por el paisajista francés Carlos Thays, pero las ampliaciones se hicieron a lo largo de la década del ´30 con la gestión del intendente Bertozzi”.“La obra del yaguareté fue donada por Leopoldo Melo y es una de las dos grandes copias metal que existen en el país; fue realizada por el escultor Emilio J. Sarniguet y es interesante ver cómo pudo acoplarse a este parque, así como en Buenos Aires, en Parque Chacabuco, que es donde está la otra copia”. “Tenemos una conjunción muy importante entre obras de arte en espacio público”, valoró Melhem en relación al Parque Urquiza.Respecto al hecho de vandalismo, Melhem apuntó a “una falta de valoración y de conocimiento”, ya que según explicó “los metales con los que se hacen las obras de arte no son puros, son aleaciones, y están vinculadas al efecto que el artista le quiere dar porque la coloración es por oxidación”. “Hay una decisión del escultor de darle ese color a partir de la oxidación”, explicó.“El material que quisieron recuperar para venderlo no tiene la pureza que necesita para esa venta, porque se trata de una aleación para obra de arte”, sostuvo la funcionaria municipal respecto al corte de la cola de la obra del yaguareté.Melhem reconoció que “sería ideal poder restaurarlo, es posible, pero hay que tener en cuenta que no es lo deseable; es decir, deberíamos mantenerlo a través de limpiezas mínimas para que se conserve a lo largo del tiempo”.