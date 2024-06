Flor Vigna “soltera y con amigas”: el video desde Tailandia

Pocas semanas después de la separación de Flor Vigna y Luciano Castro, mientras él disfruta de su noviazgo con Griselda Siciliani ella pasea por Tailandia con sus mejores amigas.Desde las playas más lindas del mundo, la cantante aseguró mediante un contundente clip que se dio cuenta de que no está sola. Y les agradeció a sus amigas por el apoyo incondicional en un momento de su vida signada por los cambios“Me di cuenta de que no estoy sola. Estoy soltera y con amigas”, expresó al pie de un clip que la muestra abrazada a su grupo de pares, en bikini y en el patio de un bellísimo restaurante al aire libre.“Mis amigas me enseñan a mirar todo diferente. Más simple, más libre y más audaz. Una es argentina y otra brasilera, aunque cuando las observo bien siento que son de otro planeta. Gracias a sus ideas nos cruzamos todo el océano Atlántico e Indico. Hoy estamos recorriendo cada recoveco de Tailandia. Me hacen bien, muy bien”, escribió.“Ayer fuimos a un lugar en el medio del océano, una locura, jóvenes de todo el mundo. Lo que estoy aprendiendo. Tenían razón, teníamos que hacer este viaje y muchos más”, afirmó.