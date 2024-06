Joven denunció a Perciavalle y su marido por abuso y privación de la libertad

?ÚLTIMO MOMENTO: Carlos Perciavalle y su marido denunciados



Un joven uruguayo de 18 años denunció a Carlos Perciavalle por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante y también acusó al marido del actor, Jimmy Castilhos. El presunto ataque habría sucedido el 18 de marzo de este año en la zona Oeste del Conurbano Bonaerense, en la localidad de Morón.El encargado de dar algunos detalles sobre la denuncia fue el periodista Martín Candalaft al aire de DDM (América TV)."Es una denuncia que se presentó en las últimas horas en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Es un joven uruguayo que denuncia a Carlos Perciavalle y a su pareja de abuso sexual. No es una investigación, es una denuncia", comentó.Sobre el caso, siguió: "El delito se cometió en Buenos Aires, a pesar de que esta persona vive en Uruguay y Perciavalle también".En tanto que sobre el texto de la denuncia por abuso sexual que cursó el joven de 18 años contra Perciavalle, Candalaft leyó: "El 18 de marzo de 2024 fui a una reunión de trabajo con los aquí denunciados, con quienes tenía un vínculo laboral en relación de dependencia. Una vez finalizada la reunión laboral, estas personas me invitaron a compartir tiempo de ocio con ellos dos, dirigiéndonos en su vehículo hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Morón"."Durante el viaje, Jimmy Castilhos, quien manejaba el vehículo, manifestó verbalmente que poseía un contacto en las mediaciones de la ciudad de Morón, quien facilitaría marihuana. En el habitáculo trasero del auto, se encontraba un amigo de ellos llamado Daniel. En la parte trasera del auto, también estaba Carlos Perciavalle".Sobre la presunta situación de abuso sexual, el denunciante graficó: "Este señor, Daniel, empezó a hablarme al oído diciéndome “gordito, hoy te partimos el culo. Los pendejos me calientan más”. Al sacar mi celular del bolsillo del pantalón, Jimmy me dice “dejá el teléfono, pendejo. Dejános curtir el mambo”. (Rosario3)