Julieta Ortega habló del “requisito” que le gustaría que cumpla su próximo novio

Mientras protagoniza Sex, de José María Muscari, junto a Diego Ramos, Julieta Ortega vive un momento de plenitud personal. Su hijo, Benito, crece sano y fuerte, tiene un gran vínculo con su ex Iván Noble y aunque ella está soltera, no descarta volverse a enamorar.Hace poco contó que tras haberse separado del cantante que lideró la banda Los caballeros de la quema, no volvió a tener otra pareja tan larga pero tampoco lo descarta. "Hoy por hoy estoy soltera, sí", comenzó en diálogo con el periodista Nico Peralta. Y reveló qué condiciones tiene que tener un hombre para enamorarla.-En tus redes pusiste como requisito “que viva en Mar del Plata”.-Eso fue un chiste porque me gusta mucho Mar del Plata. Lo puse hace poco porque amo esa ciudad. Hace dos años, hice temporada de Perdida Mente en Mar del Plata y me enamoré de La Feliz. Pero ahora cada vez que tengo tres días libres, voy para allá. En mi último viaje, puse eso pero no deja de ser un chiste de Instagram.-¿En qué te fijás a la hora de conocer a alguien?-¿Sabés que no lo pienso mucho? Porque el amor llega y a veces te desestructura por completo. Lo que pensaba que era un requisito, deja de serlo. No lo sé. No sabría qué decirte. Sí sé que no podría estar con alguien que tenga inconvenientes con mi trabajo. He escuchado a hombres decir: “Yo no podría a salir con una actriz o no me bancaría una novia que haga determinadas escenas”.-¿Sí?-Bueno, sería muy difícil de llevar adelante una pareja con alguien así y no estaría dispuesta a resignar nada de lo que hago ni en mi vida profesional ni personal por una pareja, sobre todo a mi edad que ya estoy hecha. Tengo la vida que tengo, la disfruto y la elijo muy conscientemente. Tal vez, sería lo único. Después no pienso en edades o en donde tiene que vivir.-¿Te gustaría encontrar el amor o estás bien así, con la soledad?-Con la soledad soy de las personas que mejor se lleva. Al menos de la gente que conozco. Realmente me llevo muy bien y puedo estar mucho tiempo sin estar en pareja. Y sentir que mi vida es genial así como está. Pero después, cuando aparece y me enamoro, re recontra entusiasmo también. O sea que estoy bien así pero en el momento en que aparezca alguien que me guste, también lo voy a vivir con mucha alegría y sin ningún tipo de reparo.-¿Cómo te das cuenta si alguien se te acerca por vos o por la Julieta de la tele?-Nunca lo pensé, nunca me pasó que se me acerque alguien y que yo sienta que se está acercando porque me vio en una revista o en la tele. No se me pasó por la cabeza.