María Fernanda Callejón: “Por 65.000 pesos no salgo de mi casa”

La noche de gala del Teatro Colón no solo fue una velada llena de glamour y cultura, sino que también derivó en un tenso momento en el programa "LAM", protagonizado por María Fernanda Callejón y las panelistas.Todo comenzó cuando el móvil del programa abordó a la actriz y a su pareja, Fernando Gamboa, en la puerta del teatro. Callejón, sin pelos en la lengua, lanzó un comentario irónico: "Un besito para LAM, que dicen que cobro fortuna para ir".Nazarena Vélez, quien reemplaza temporalmente a Ángel de Brito en la conducción, no dudó en repreguntar sobre la versión que circulaba: "No quisiste venir, es verdad. ¿Quisiste cobrar mucho?".

Lejos de amedrentarse, Callejón fue directo al cruce: "Por 65 mil pesos no salgo de mi casa. Encima tengo que pagarlo por actores y me hacen los descuentos... Más la nafta... En la era (Javier) Milei actualicen los valores chicos", expresó la actriz, dejando en claro su postura.-------------Nazarena Vélez reveló qué no le gusta hacer en la intimidadReafirmó su postura de que los disfraces no son de su agrado en el contexto íntimo y que prefiere mantener la naturalidad en esos momentos. “Me disfracé de gatita y sentí mucha vergüenza”, confesó la actriz.Nazarena Vélez participó en el juego propuesto por Pepe Ochoa en LAM y respondió con total sinceridad a una pregunta muy íntima que incluso la hizo ruborizar.El panelista de Ángel de Brito le preguntó: “¿De qué te disfrazarías en tu máxima fantasía sexual?”. Nazarena, sin rodeos, contestó: “No me disfrazaría. Lo hice y sentí mucha vergüenza”.A continuación, la actriz y productora amplió su respuesta, coincidiendo con Cinthia Fernández, quien aseguró que disfrazarse para tener sexo “se la baja mal”.Nazarena detalló su experiencia diciendo: “No me gusta disfrazarme. Me disfracé de gatita y sentí mucha vergüenza. Hice todo el acting y fue una cosa espantosa”. La artista, sin poder contener la risa, concluyó su relato diciendo: “No les voy a decir con quién, me la baja mal”. (La100)