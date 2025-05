UPCN ratificó su posición respecto a la creación de la nueva Obra Social

Este jueves se llevó a cabo una nueva reunión de la Comisión Directiva de la Unión del Personal Civil de la Nación Seccional Entre Ríos.

En primera instancia se repasó el informe económico del último período, cuyo principal logro es la adquisición de cinco propiedades destinadas a las delegaciones en las localidades de Gualeguaychú, Villaguay, Concordia, Viale, Diamante y Paraná.

Sin embargo, el punto central del encuentro fue el análisis y repercusiones de la participación del UPCN en las comisiones del Senado donde se trata el proyecto de ley para la creación de OSER.

La conducción del sindicato reafirmó su postura en defensa del derecho a la salud de los afiliados y el carácter solidario de la obra social, planteando que deben darse discusiones de fondo a partir del diálogo, la responsabilidad y las propuestas concretas.

Desde la dirigencia se señaló también que "muchos compañeros con los que hemos dialogado en las diferentes recorridas, nos han comentado que intentan confundirlos con la información, o bien existe desinformación, que han instalado de distintos sectores. Pero a partir de escuchar los argumentos de UPCN, la inmensa mayoría de los trabajadores acuerda con la postura, porque es la más seria y coherente".

Desde el gremio sostienen que es necesario hablar del déficit de la obra social "porque si no hay plata, no importa quien conduzca, no va a funcionar bien". "La mejor obra social será la que podamos pagar", señalaron, "y hoy nadie está planteando eso".

Se repasaron los aportes concretos que UPCN hizo al proyecto en discusión, para garantizar una obra social realmente solidaria, eficiente y con participación de los trabajadores. Destacaron que se incorporó un artículo para proteger los derechos adquiridos de los actuales empleados del IOSPER y otro donde los directores respondan con su patrimonio en caso de cometer perjuicios. "De eso no habla nadie".

Desde UPCN advierten, además, que hay debates más profundos y urgentes que no pueden ser ignorados: "Hay una lucha más grande que dar todavía: contra la pérdida de fuentes de trabajo, la pérdida de poder adquisitivo, el avance de Milei". En ese sentido, se rechazaron las discusiones superficiales o ideologizadas que buscan desviar el foco del problema real.

También se señaló que UPCN en este momento no coincide en lo metodológico con otros sectores "ya que es más fácil agitar, movilizar, hacer ruido, que plantear argumentos, reformas y discusiones necesarias. Para nosotros es en la mesa de negociación es donde realmente se defiende la obra social".

Finalmente, se refirieron a la posible incorporación de un síndico fiscalizador propuesto por los sindicatos que integrarán el directorio, para garantizar participación en los órganos de control. "Confiamos en que los planteos son sólidos y están pensados para mejorar. Y de salir una nueva ley, creemos que nadie está obligado a formar parte del directorio si no quiere. Nosotros daremos hacia adentro las discusiones que haya que dar, y decidiremos oportunamente qué haremos".