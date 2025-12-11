Se creó el Área Protegida “Les Amis” y se declaró a la Palmera Yatay como Monumento Natural

La Cámara de Senadores de Entre Ríos convirtió en Ley este jueves el proyecto de creación del Área Natural Protegida "Les Amis", ubicada en el Centro Rural de Población Enrique Carbó, departamento Gualeguaychú, y declaró a la Palmera Yatay como el primer Monumento Natural de la flora provincial.

Las iniciativas consolidan el fortalecimiento de las políticas ambientales impulsadas por el Gobierno de Entre Ríos.

"Les Amis" fue incorporada al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas bajo la categoría Reserva de Usos Múltiples, con una superficie total de 129 hectáreas. Es la primera reserva provincial en la que la actividad productiva, la cría bovina de la raza Wagyu, forma parte explícita de los objetivos de conservación.

El establecimiento cuenta con el sello verde "Raíz Nativa", creado por Resolución Nº 1.149 de la Secretaría de Ambiente, que certifica buenas prácticas productivas compatibles con la conservación de la biodiversidad. Su incorporación al sistema provincial formaliza un esquema de manejo que integra producción sustentable y protección ambiental.

El Senado aprobó también la declaración de la Palmera Yatay (Butia yatay) como Monumento Natural, figura prevista en la Ley 10.479. La medida otorga a la especie un estatus de resguardo prioritario, especialmente relevante ante amenazas de origen antrópico y sanitario que afectan a los palmares de yatay en la región. Asimismo, se instituye el 13 de marzo como Día Provincial de la Palmera Yatay, para promover su valoración y cuidado.