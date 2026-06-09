Reforma previsional: Bagnat expondrá en el Senado los "fundamentos técnicos" del proyecto

El presidente de la Caja de Jubilaciones participará este miércoles en el tratamiento legislativo de la reforma previsional. Presentará datos técnicos y financieros sobre la situación del sistema provincial.
La reforma previsional en Entre Ríos será el eje de una nueva jornada de debate en el Senado provincial, donde este miércoles a las 9 expondrán el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, en el marco del tratamiento del proyecto de ley denominado “Restauración del equilibrio y fortalecimiento del sistema previsional”.
Bagnat será el primer expositor de la jornada y tendrá a su cargo la presentación de los fundamentos técnicos que respaldan la iniciativa impulsada por el gobierno provincial. Además, brindará detalles sobre la situación económica y financiera que atraviesa el sistema previsional entrerriano y las razones que motivaron la propuesta legislativa.
Según se informó, durante su intervención explicará los principales indicadores vinculados a la sustentabilidad de los fondos previsionales y los mecanismos planteados para garantizar el equilibrio del sistema a largo plazo.
Información pública y debate técnico
En la antesala de la reunión de comisión, el titular de la Caja de Jubilaciones destacó que toda la información actuarial vinculada al sistema previsional se encuentra disponible para consulta pública.
“La totalidad de la información actuarial del sistema previsional se encuentra publicada en el portal institucional y disponible para la consulta de legisladores, entidades representativas y ciudadanía en general”, señaló Bagnat.
Asimismo, sostuvo que la intención es aportar transparencia al proceso de discusión parlamentaria. “Venimos a poner toda la información sobre la mesa. Publicamos cada dato actuarial del sistema y estamos a disposición para responder todas las consultas. Queremos que los senadores cuenten con los elementos necesarios para tomar la mejor decisión posible sobre el futuro del sistema previsional”, afirmó.
Continúa la agenda de consultas
El presidente de la Caja también manifestó su disposición para responder las inquietudes de los legisladores y profundizar los aspectos técnicos que sean requeridos durante el análisis del proyecto.
La actividad forma parte de una agenda de consultas impulsada por las comisiones del Senado para escuchar a funcionarios, especialistas y sectores involucrados en la reforma previsional.
Tras la exposición de Bagnat y Boleas, prevista para las 9, la agenda continuará a las 15 con la participación de los cuatro gremios docentes convocados: AGMER, AMET, UDA y SADOP, que presentarán su postura respecto de la iniciativa.