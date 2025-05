Proyecto para crear OSER: "Nosotros también somos dueños de la obra social", dijo jubilado

El debate por el futuro de la obra social IOSPER se intensifica a días del tratamiento legislativo del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Senadores. Un grupo de trabajadores y jubilados autoconvocados se manifestó en firme rechazo al contenido de la iniciativa.

Arturo Juárez, jubilado y representante del movimiento, dijo a Elonce que “esta ley fue presentada entre gallos y medianoche. No hubo espacio para el debate ni para el análisis. Nosotros también somos dueños de la obra social, después de tantos años de aportes”.

“Compañeras se han enfermado por el estrés. Hay una presión constante. Algunos funcionarios tildan de ‘boicot’ lo que no es más que una manifestación legítima de preocupación”, sostuvo Juárez.

Afirmó que existen recortes y demoras en la entrega de medicamentos, incluso en tratamientos crónicos. “Mi hija, que tiene una enfermedad desde pequeña, no pudo retirar uno de sus medicamentos esenciales. Otros afiliados no reciben medicación para diabetes, y no estamos hablando de drogas caras”, denunció.

Juárez también cuestionó el argumento oficial de que se busca mayor transparencia: “Si hubo irregularidades, para eso están los controles: Tribunal de Cuentas, comisión fiscalizadora, gerente general. El problema es que el mismo Estado que ahora interviene fue el que nunca controló debidamente.”

Sobre el contenido del proyecto, los autoconvocados advierten que aún con las supuestas correcciones, persisten aspectos preocupantes como la tercerización y el gerenciamiento privado, a los que consideran pasos hacia una “prepaga encubierta”. Elonce.com