Michel, Bahl y Marclay visitaron la asociación Lucecitas de Gualeguay

Los candidatos a legisladores nacionales por Fuerza Entre Ríos -Guillermo Michel, Adán Bahl, Marianela Marclay y Fabiana Leiva- visitaron la asociación Lucecitas de Gualeguay, institución que brinda atención a personas con discapacidad, para conocer de cerca su funcionamiento y las necesidades que enfrenta ante la falta de financiamiento nacional y provincial.
Mario Amado, presidente de la asociación, junto a los equipos de la escuela y del centro de día, recibieron a los candidatos, recorrieron las instalaciones y detallaron los servicios que ofrecen a niños, jóvenes y adultos. Amado expresó que “el centro de día no recibe financiamiento ni del Estado nacional ni provincial. Estamos buscando una solución que nos permita pagar a los profesionales y técnicos que trabajan. Nos preocupa el retraso en el nomenclador y las demoras en las obras sociales”.
La directora de la escuela, María Eugenia Terraza, señaló que “como todas las instituciones de la provincia que trabajan con discapacidad, enfrentamos dificultades económicas para mantener las actividades que veníamos planificando y sosteniendo desde hace años. Que personas relacionadas con la política se interesen en la problemática nos hace sentir escuchados y nos da esperanza”.
Los candidatos destacaron la labor de la asociación, no solo en la atención de personas con discapacidad, sino también en el acompañamiento a las familias. Además, manifestaron su compromiso de apoyar el trabajo que realizan y promover políticas públicas orientadas a fortalecer estas instituciones.